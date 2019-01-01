У селі на Волині повісилась пенсіонерка





У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що до них близько 9-ї ранку надійшло повідомлення від 46-річного чоловіка. 69-річну пенсіонерку знайшов її син в господарській споруді, - пише Буг.



На тілі жінки слідів насильницької смерті не виявили.



Причини, які могли спонукати пенсіонерку до такого вчинку також невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го червня у селі Воля-Свійчівська Оваднівської ОТГ, в господарській споруді знайшли повішеною пенсіонерку.У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що до них близько 9-ї ранку надійшло повідомлення від 46-річного чоловіка. 69-річну пенсіонерку знайшов її син в господарській споруді, - пише Буг.На тілі жінки слідів насильницької смерті не виявили.Причини, які могли спонукати пенсіонерку до такого вчинку також невідомі.

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