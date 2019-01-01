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У селі на Волині повісилась пенсіонерка

У селі на Волині повісилась пенсіонерка
4-го червня у селі Воля-Свійчівська Оваднівської ОТГ, в господарській споруді знайшли повішеною пенсіонерку.

У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що до них близько 9-ї ранку надійшло повідомлення від 46-річного чоловіка. 69-річну пенсіонерку знайшов її син в господарській споруді, - пише Буг.

На тілі жінки слідів насильницької смерті не виявили.

Причини, які могли спонукати пенсіонерку до такого вчинку також невідомі.

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Теги: пенсіонерка
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