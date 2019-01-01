Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО





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У патрульній поліції розповіли, що водій Mercedes виїхав на перехрестя вул. Грибоєдова-просп. Перемоги, не переконавшись в безпечності маневру, та не надав переваги у русі пожежній машині. У результаті водій здійснив зіткнення з автомобілем МАЗ, водій якого виїжджав на перехрестя з проблисковими та звуковим сигналом.







На водія Mercedes складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 5 червня близько 18 години трапилася дорожньо-транспортна пригода поблизу школи №5.Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.У патрульній поліції розповіли, що водій Mercedes виїхав на перехрестя вул. Грибоєдова-просп. Перемоги, не переконавшись в безпечності маневру, та не надав переваги у русі пожежній машині. У результаті водій здійснив зіткнення з автомобілем МАЗ, водій якого виїжджав на перехрестя з проблисковими та звуковим сигналом.На водія Mercedes складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

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