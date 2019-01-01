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Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО

Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО
У Луцьку 5 червня близько 18 години трапилася дорожньо-транспортна пригода поблизу школи №5.

Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.

У патрульній поліції розповіли, що водій Mercedes виїхав на перехрестя вул. Грибоєдова-просп. Перемоги, не переконавшись в безпечності маневру, та не надав переваги у русі пожежній машині. У результаті водій здійснив зіткнення з автомобілем МАЗ, водій якого виїжджав на перехрестя з проблисковими та звуковим сигналом.

Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО

Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО

На водія Mercedes складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО

Аварія у Луцьку – Mercedes не пропустив пожежну машину. ФОТО

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Теги: аварія, пожежний автомобіль
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