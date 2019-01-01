У Луцьку проходять змагання з автомодельного спорту. ВІДЕО





Протягом чотирьох днів у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді вибиратимуть найкращу команду, - повідомляє



Кожен учасник повинен уміти запустити автомодель, керувати нею і в разі поломки – відремонтувати.



Такі змагання щорічні. У них беруть участь діти віком від восьми до тринадцяти років. А імена переможців стануть відомими 8 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартували Всеукраїнські відкриті змагання з автомодельного спорту.Протягом чотирьох днів у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді вибиратимуть найкращу команду, - повідомляє 12 канал Кожен учасник повинен уміти запустити автомодель, керувати нею і в разі поломки – відремонтувати.Такі змагання щорічні. У них беруть участь діти віком від восьми до тринадцяти років. А імена переможців стануть відомими 8 червня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію