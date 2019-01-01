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У Луцьку проходять змагання з автомодельного спорту. ВІДЕО

У Луцьку проходять змагання з автомодельного спорту. ВІДЕО
У Луцьку стартували Всеукраїнські відкриті змагання з автомодельного спорту.

Протягом чотирьох днів у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді вибиратимуть найкращу команду, - повідомляє 12 канал.

Кожен учасник повинен уміти запустити автомодель, керувати нею і в разі поломки – відремонтувати.

Такі змагання щорічні. У них беруть участь діти віком від восьми до тринадцяти років. А імена переможців стануть відомими 8 червня.


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Теги: автомодельний спорт, змагання
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