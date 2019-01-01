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На Волині згоріло авто, всередині якого перебував собака. ВІДЕО

На Волині згоріло авто, всередині якого перебував собака. ВІДЕО
У селі Дерно Ківерцівського району загорівся автомобіль марки Cherry Amulet.

Інцидент трапився в четвер, 6 червня, близько 00:30 години. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці пожежі.

З невідомих причин загорілось авто марки Cherry. На момент пожежі в автомобілі перебувала собака, врятувати її не вдалося.

На місці пригоди працювала бригада пожежників, загоряння ліквідували.

Причини займання автомобіля встановлюються.


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Теги: авто, пожежа, собака
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