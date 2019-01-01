На Волині згоріло авто, всередині якого перебував собака. ВІДЕО





Інцидент трапився в четвер, 6 червня, близько 00:30 години. Про це Інформаційному агентству



З невідомих причин загорілось авто марки Cherry. На момент пожежі в автомобілі перебувала собака, врятувати її не вдалося.



На місці пригоди працювала бригада пожежників, загоряння ліквідували.



Причини займання автомобіля встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно Ківерцівського району загорівся автомобіль марки Cherry Amulet.Інцидент трапився в четвер, 6 червня, близько 00:30 години. Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці пожежі.З невідомих причин загорілось авто марки Cherry. На момент пожежі в автомобілі перебувала собака, врятувати її не вдалося.На місці пригоди працювала бригада пожежників, загоряння ліквідували.Причини займання автомобіля встановлюються.

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