Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
Сьогодні, 13:12
Засудили мешканку міста Борислав Львівської області, яка скоїла 11 крадіжок у Луцьку.
Сім разів до цього судима зловмисниця промишляла крадіжками ювелірних виробів, – повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО
Упродовж грудня 2018 – лютого 2019 року спритниця під приводом "у Вас сережка розстебнулася, дозвольте, я поправлю" зняла прикраси з вух десяти мешканок обласного центру Волині, а ще в однієї з пакета витягнула 200 грн., завдавши потерпілим матеріальної шкоди на понад 25 000 тис. грн.
Визнавши жінку винною у вчиненні крадіжок (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України), Луцький міськрайонний суд призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Луцька місцева прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, спілкуючись із незнайомими людьми, адже наміри тих, хто хоче вам "допомогти" – не завжди безкорисливі.
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Сім разів до цього судима зловмисниця промишляла крадіжками ювелірних виробів, – повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО
Упродовж грудня 2018 – лютого 2019 року спритниця під приводом "у Вас сережка розстебнулася, дозвольте, я поправлю" зняла прикраси з вух десяти мешканок обласного центру Волині, а ще в однієї з пакета витягнула 200 грн., завдавши потерпілим матеріальної шкоди на понад 25 000 тис. грн.
Визнавши жінку винною у вчиненні крадіжок (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України), Луцький міськрайонний суд призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Луцька місцева прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, спілкуючись із незнайомими людьми, адже наміри тих, хто хоче вам "допомогти" – не завжди безкорисливі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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