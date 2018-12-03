вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки

Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
Засудили мешканку міста Борислав Львівської області, яка скоїла 11 крадіжок у Луцьку.

Сім разів до цього судима зловмисниця промишляла крадіжками ювелірних виробів, – повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО

Упродовж грудня 2018 – лютого 2019 року спритниця під приводом "у Вас сережка розстебнулася, дозвольте, я поправлю" зняла прикраси з вух десяти мешканок обласного центру Волині, а ще в однієї з пакета витягнула 200 грн., завдавши потерпілим матеріальної шкоди на понад 25 000 тис. грн.

Визнавши жінку винною у вчиненні крадіжок (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України), Луцький міськрайонний суд призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Луцька місцева прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, спілкуючись із незнайомими людьми, адже наміри тих, хто хоче вам "допомогти" – не завжди безкорисливі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost
Сьогодні, 13:30
Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
Сьогодні, 13:12
У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО
Сьогодні, 12:38
У Рівному хлопець проїхався містом на даху BMW. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
На Волині засудили двох підлітків, які намагались вкрасти 4 мішки пшениці На Волині засудили двох підлітків, які намагались вкрасти 4 мішки пшениці
15 травень, 17:46
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
11 березень, 17:14
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
03 грудень, 2018, 18:29
На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч На Волині житель Чернігівщини обікрав пенсіонерів майже на 130 тисяч
03 жовтень, 2018, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТОП-5 найромантичніших місць для закоханих від випускового редактора ВолиньPost
Сьогодні, 13:30
 0
Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
Сьогодні, 13:12
 0
У Луцьку чоловік влаштував автомайстерню в гаражному кооперативі. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Через зливу ковельська вулиця перетворюється в озеро. ФОТО
Сьогодні, 12:38
 0
У Рівному хлопець проїхався містом на даху BMW. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿