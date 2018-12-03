Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки

Засудили мешканку міста Борислав Львівської області, якаСім разів до цього судима зловмисниця промишляла крадіжками ювелірних виробів, – повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Упродовж грудня 2018 – лютого 2019 року спритниця під приводом "у Вас сережка розстебнулася, дозвольте, я поправлю" зняла прикраси з вух десяти мешканок обласного центру Волині, а ще в однієї з пакета витягнула 200 грн., завдавши потерпілим матеріальної шкоди на понад 25 000 тис. грн.Визнавши жінку винною у вчиненні крадіжок (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України), Луцький міськрайонний суд призначив їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.Луцька місцева прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, спілкуючись із незнайомими людьми, адже наміри тих, хто хоче вам "допомогти" – не завжди безкорисливі.