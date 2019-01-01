«Провокація на провокацію дає ефект» , – Олександр Пирожик про замінування в Луцьку і Москві. ВІДЕО





Про це в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі" розповів начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Олег Кічук, - пише



Зі слів поліцейського, сьогодні розглядаються різні версії щодо ситуації із псевдозамінуваннями, серед яких і політичні суперечності всередині країни. Але основною версією слідства є гібридна атака з території Російської Федерації з метою дестабілізувати життя в місті Луцьку. Це підтверджує й інформація, якою володіють правоохоронні органи.



Депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко зазначила, що більшість лучан асоціюють повідомлення про замінування із загрозою від зовнішнього ворога – Росії.



"Хоча не варто виключати сьогодні можливість дестабілізації ситуації через майбутні дострокові вибори в Україні", – зауважила вона.



Юлія Вусенко додала, що найбільша небезпека полягає в тому, що після чергового неправдивого повідомлення про замінування лучани починають несерйозно ставитися до ситуації, розслабляються, хоча насправді це дуже небезпечно.



Перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик вважає, що для стабілізації ситуації потрібні конкретні дії.



"Поки що фейкові повідомлення про замінування припинилися. А знаєте чому? Тому що ті хлопці, які повинні цим займатися (кіберполіція, – К.), організували близько трьох сотень подібних інформацій по замінуванню в найбільших містах Росії... І припинилося з двох сторін! Тому що всі зрозуміли, що це створює дискомфорт", – зазначив посадовець.



Нагадаємо: у Москві поліцейські перевіряли анонімні сигнали про вибухові пристрої за кількома сотнями адрес. З будівель були евакуйовані люди.



Олександр Пирожик додав, що і в Росії правоохоронці зобов'язані перевіряти всі повідомлення подібного змісту.



"Провокація на провокацію, як виявляється, дає ефект. Це спиняє", – зазначив він.



Щодо ймовірності політичного підтексту, то, на думку першого заступника голови облради, це може бути хіба-що на непідконтрольних Україні територіях, адже навряд хтось хоче створювати незручності самим собі.



Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук також вважає найімовірнішою версію про елемент гібридної війни. З його слів, російські спецслужби не зникали з України, натомість українці розслабилися за ці п'ять років.



"Я думаю, що це може бути перевірка, як реагують українські служби (МНС, поліція, СБУ, медицина, органи місцевого самоврядування) на такі речі... Протягом останнього року подібні ситуації були в інших містах України", – сказав депутат.



Проте Павло Данильчук не виключає й політичного аспекту, адже незабаром вибори і є багато проросійських сил, які претендують потрапити у Верховну Раду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про замінування у Луцьку, від яких потерпало місто упродовж чотирьох днів, є елементом гібридної війни, яку веде Російська Федерація проти України.Про це в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі" розповів начальник Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, - пише ІА "Конкурент" Зі слів поліцейського, сьогодні розглядаються різні версії щодо ситуації із псевдозамінуваннями, серед яких і політичні суперечності всередині країни. Але основною версією слідства є гібридна атака з території Російської Федерації з метою дестабілізувати життя в місті Луцьку. Це підтверджує й інформація, якою володіють правоохоронні органи.Депутатка Луцької міської радизазначила, що більшість лучан асоціюють повідомлення про замінування із загрозою від зовнішнього ворога – Росії."Хоча не варто виключати сьогодні можливість дестабілізації ситуації через майбутні дострокові вибори в Україні", – зауважила вона.Юлія Вусенко додала, що найбільша небезпека полягає в тому, що після чергового неправдивого повідомлення про замінування лучани починають несерйозно ставитися до ситуації, розслабляються, хоча насправді це дуже небезпечно.Перший заступник голови Волинської обласної радивважає, що для стабілізації ситуації потрібні конкретні дії."Поки що фейкові повідомлення про замінування припинилися. А знаєте чому? Тому що ті хлопці, які повинні цим займатися (кіберполіція, – К.), організували близько трьох сотень подібних інформацій по замінуванню в найбільших містах Росії... І припинилося з двох сторін! Тому що всі зрозуміли, що це створює дискомфорт", – зазначив посадовець.Нагадаємо: у Москві поліцейські перевіряли анонімні сигнали про вибухові пристрої за кількома сотнями адрес. З будівель були евакуйовані люди.Олександр Пирожик додав, що і в Росії правоохоронці зобов'язані перевіряти всі повідомлення подібного змісту."Провокація на провокацію, як виявляється, дає ефект. Це спиняє", – зазначив він.Щодо ймовірності політичного підтексту, то, на думку першого заступника голови облради, це може бути хіба-що на непідконтрольних Україні територіях, адже навряд хтось хоче створювати незручності самим собі.Депутат Луцької міської радитакож вважає найімовірнішою версію про елемент гібридної війни. З його слів, російські спецслужби не зникали з України, натомість українці розслабилися за ці п'ять років."Я думаю, що це може бути перевірка, як реагують українські служби (МНС, поліція, СБУ, медицина, органи місцевого самоврядування) на такі речі... Протягом останнього року подібні ситуації були в інших містах України", – сказав депутат.Проте Павло Данильчук не виключає й політичного аспекту, адже незабаром вибори і є багато проросійських сил, які претендують потрапити у Верховну Раду.

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