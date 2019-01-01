На «Ягодині» у далекобійника вилучили наркотики. ФОТО





Водій - далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав їх у власному гаманці, – пише прес-служба Волинської митниці



Речовина рослинного походження світло-зеленого кольору, загорнута у газету та схожа на марихуану, а також порошкоподібна речовина білого кольору у паперовій обгортці, схожа на амфетамін, вилучені для проведення їх експертизи.



Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили у громадянина України речовини, схожі на особливо небезпечні наркотичні засоби.Водій - далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав їх у власному гаманці, – пише прес-служба Волинської митниці ДФС Речовина рослинного походження світло-зеленого кольору, загорнута у газету та схожа на марихуану, а також порошкоподібна речовина білого кольору у паперовій обгортці, схожа на амфетамін, вилучені для проведення їх експертизи.Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).

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