На «Ягодині» у далекобійника вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:37
У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники виявили у громадянина України речовини, схожі на особливо небезпечні наркотичні засоби.
Водій - далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав їх у власному гаманці, – пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
Речовина рослинного походження світло-зеленого кольору, загорнута у газету та схожа на марихуану, а також порошкоподібна речовина білого кольору у паперовій обгортці, схожа на амфетамін, вилучені для проведення їх експертизи.
Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Головне фото – ілюстративне
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Водій - далекобійник, який виїжджав до Польщі, приховав їх у власному гаманці, – пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
Речовина рослинного походження світло-зеленого кольору, загорнута у газету та схожа на марихуану, а також порошкоподібна речовина білого кольору у паперовій обгортці, схожа на амфетамін, вилучені для проведення їх експертизи.
Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів).
Головне фото – ілюстративне
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