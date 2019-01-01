За місяць луцькі муніципали впіймали 1500 «автоандонів»

Працівники департаменту муніципальної варти за 35 днів склали 1500 постанов на водіїв, що неправильно припаркувалися.Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.Минуло З5 робочих днів з 17 квітня 2019 року відколи на території міста Луцька працюють інспектори з паркування департаменту муніципальної варти.Горе-водії відчули на собі особисто дію законів України «Про дорожній рух» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів». Інспектори департаменту виносять постанови та накладають адміністративні стягнення у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису).Загалом протягом 35-ти днів інспектори винесли 1500 постанов на загальну суму 577860 гривень, а за пільговий період це 320167 гривень стягнень. Зазначимо, що протягом 10 банківських днів з дня винесення постанови на власника транспортного засобу, що здійснив порушення у сфері паркування діє пільговий період, протягом якого є можливість здійснити оплату у розмірі лише 50 % від суми штрафу.