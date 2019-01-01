На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні семирічної дівчинки





Про це повідомили у



В поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що малознайомий чоловік зґвалтував її 7-річну доньку. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий весь особовий склад районного відділення поліції та громадськість, були перекриті всі виїзди з населеного пункту.



Через 15 хвилин після повідомлення поліцейські зупинили автомобіль, в якому знаходився підозрюваний. Зловмиснику 33 роки і він раніше судимий за крадіжки та незаконне зберігання зброї.



Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», проводиться комплекс першочергових невідкладних слідчих дій.



Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Херсонської області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини.Про це повідомили у прес-службі Херсонської області.В поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що малознайомий чоловік зґвалтував її 7-річну доньку. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий весь особовий склад районного відділення поліції та громадськість, були перекриті всі виїзди з населеного пункту.Через 15 хвилин після повідомлення поліцейські зупинили автомобіль, в якому знаходився підозрюваний. Зловмиснику 33 роки і він раніше судимий за крадіжки та незаконне зберігання зброї.Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», проводиться комплекс першочергових невідкладних слідчих дій.Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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