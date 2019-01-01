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На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні семирічної дівчинки

На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні семирічної дівчинки
В одному із сіл Херсонської області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської області.

В поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що малознайомий чоловік зґвалтував її 7-річну доньку. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий весь особовий склад районного відділення поліції та громадськість, були перекриті всі виїзди з населеного пункту.

Через 15 хвилин після повідомлення поліцейські зупинили автомобіль, в якому знаходився підозрюваний. Зловмиснику 33 роки і він раніше судимий за крадіжки та незаконне зберігання зброї.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», проводиться комплекс першочергових невідкладних слідчих дій.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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Теги: зґвалтування, Херсонщина, злочин, поліція
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