Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України





Виборчий список очолив співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, пише



Перша десятка списку виглядає так:



2. Член Політради Аграрної партії України Лілія Бортич.



3. Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.



4. Голова Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей.



5. Політик Володимир Шушкевич.



6. Голова Чернігівської регіональної партійної організації Сергій Гайдай;



7. Наталія Веровчук.



8. Керівник депутатської фракції Аграрної партії Сергій Іващук.



9. Керівник виборчого штабу партії Олег Ніколенко.



10. Член партії Олександр Луцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аграрна партія України під час з'їзду 9 червня представила список кандидатів на вибори до Верховної Ради. Усього назвали 179 осіб.Виборчий список очолив співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, пише ТСН Перша десятка списку виглядає так:2. Член Політради Аграрної партії України3. Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради4. Голова Молодіжного крила Аграрної партії5. Політик6. Голова Чернігівської регіональної партійної організації7.8. Керівник депутатської фракції Аграрної партії9. Керівник виборчого штабу партії10. Член партії

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію