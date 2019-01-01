вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України

Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України
Аграрна партія України під час з'їзду 9 червня представила список кандидатів на вибори до Верховної Ради. Усього назвали 179 осіб.

Виборчий список очолив співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, пише ТСН.

Перша десятка списку виглядає так:

2. Член Політради Аграрної партії України Лілія Бортич.

3. Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

4. Голова Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей

5. Політик Володимир Шушкевич

6. Голова Чернігівської регіональної партійної організації Сергій Гайдай;

7. Наталія Веровчук.

8. Керівник депутатської фракції Аграрної партії Сергій Іващук.

9. Керівник виборчого штабу партії Олег Ніколенко.

10. Член партії Олександр Луцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Поплавський, вибори, Аграрна партія України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України
Сьогодні, 15:49
Все живе загинуло: вантажівка з хімікатами перекинулась в притоку річки на Вінниччині
Сьогодні, 15:33
Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині
Сьогодні, 14:56
Партія «Слуга народу» назвала першу десятку кандидатів до парламенту
Сьогодні, 14:27
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабанду, яка прямувала до Польщі
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
«Нардеп від Луцька має бути опонентом до УКРОПу», – Тарас Шкітер. ВІДЕО «Нардеп від Луцька має бути опонентом до УКРОПу», – Тарас Шкітер. ВІДЕО
08 червень, 12:19
«Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент «Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні», – Сергій Притула балотуватиметься в парламент
08 червень, 11:33
«Не можна, щоб нардеп від Луцька і місцева влада були з однієї партії», – Тарас Шкітер. ВІДЕО «Не можна, щоб нардеп від Луцька і місцева влада були з однієї партії», – Тарас Шкітер. ВІДЕО
07 червень, 22:10
ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на одному з виборчих округів Волині ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на одному з виборчих округів Волині
03 червень, 02:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України
Сьогодні, 15:49
 0
Все живе загинуло: вантажівка з хімікатами перекинулась в притоку річки на Вінниччині
Сьогодні, 15:33
 0
Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині
Сьогодні, 14:56
 0
Партія «Слуга народу» назвала першу десятку кандидатів до парламенту
Сьогодні, 14:27
 0
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабанду, яка прямувала до Польщі
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿