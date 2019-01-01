Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України
Сьогодні, 15:49
Аграрна партія України під час з'їзду 9 червня представила список кандидатів на вибори до Верховної Ради. Усього назвали 179 осіб.
Виборчий список очолив співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, пише ТСН.
Перша десятка списку виглядає так:
2. Член Політради Аграрної партії України Лілія Бортич.
3. Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
4. Голова Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей.
5. Політик Володимир Шушкевич.
6. Голова Чернігівської регіональної партійної організації Сергій Гайдай;
7. Наталія Веровчук.
8. Керівник депутатської фракції Аграрної партії Сергій Іващук.
9. Керівник виборчого штабу партії Олег Ніколенко.
10. Член партії Олександр Луцький.
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Виборчий список очолив співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський, пише ТСН.
Перша десятка списку виглядає так:
2. Член Політради Аграрної партії України Лілія Бортич.
3. Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
4. Голова Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей.
5. Політик Володимир Шушкевич.
6. Голова Чернігівської регіональної партійної організації Сергій Гайдай;
7. Наталія Веровчук.
8. Керівник депутатської фракції Аграрної партії Сергій Іващук.
9. Керівник виборчого штабу партії Олег Ніколенко.
10. Член партії Олександр Луцький.
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