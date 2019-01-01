Як на Волині функціонує одне із найпотужніших деревосушильних господарств. ФОТО

«Володимир-Волинське лісомисливське господарство» стало одним із підприємств, де у області зараз найефективніше застосовують сушильне обладнання.«Станом на сьогодні тут працює три сушильні камери марки AMS Elektronik, з об’ємом однієї такої – 38 м³, де можна висушити до 36 кубічних метрів деревини. В місяць це орієнтовно виходить від 540 до 600 м³. Таким чином, робимо заготовки для європіддонів», – про це розповів головний інженер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»під прес-туру підприємством.Працювати за системою сушки деревини почали більш активно в останні роки у зв’язку із вимогами ринку. Після введення мораторію на «експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді», який почав діяти з 1 листопада 2015 року на всі породи, окрім сосни, а вивозити кругляк сосни заборонили з 1 січня 2017 року, лісгоспи були змушені таким чином підлаштовуватися до нових умов ринку. Адже упродовж 10 років після початку дії закону українські лісові підприємства не зможуть експортувати «діловий» лісоматеріал, який використовують у промисловості.Микола Олекса розповів, що сушильне господарство у Володимирі створили на базі лісопромислового лісокомплексу ще у 2003 році, але основним джерелом надходжень коштів лісгоспу воно стало лише після введення нових законів.Варто зазначити, що за 5 місяців поточного року підприємство висушило 2795,28 м³ заготовки для європіддонів 1 сорту, що на 95 м³ більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Готову продукцію вже встигли реалізувати на суму 8073,1 тис. грн. За рахунок використання сушильного господарства обсяги реалізації пилопродукції зросли, що, в тому числі, дало змогу забезпечити стабільний фінансовий стан підприємства.Тоді ж на Волині і почали плідно працювати над створенням нових або вдосконаленням чинних механізмів, які можуть стати додатковими джерелами надходження коштів для державних лісогосподарських підприємств.З початку року загалом на Волині висушили 7,1 тис. м³. пилопродукції. Зважаючи на те, що вартість 1 кбм сухої заготовки відразу зростає на 10 Євро, це дало можливість додатково отримати 2,3 млн грн коштів.Важливим фактором є те, що попит на суху пилопродукцію на ринку збуту значно вищий, тому і ціна відповідно більша. Зокрема, на суху пилопродукцію сформувалась вартість у межах 103 євро за м³, тоді як без використання сушильних камер – 93 євро відповідно.Ще одним із дієвих інструментів, що почали впроваджувати лісгоспи, стало встановлення нового сучасного деревообробного обладнання та подальший розвиток сушильних господарств. На базі держлісгоспів у Волинській області наразі діє 18 сушильних камер українського та іноземного виробництва з одноразовим завантаженням 684 м3.Можливість підприємства отримати в процесі реалізації лісопродукції більше коштів - надзвичайно важлива у такій складній економічні ситуації, у якій зараз перебуває держава. Тож з метою нарощування обсягів сушіння продукції нині проводять детальну інвентаризацію наявного котельного та сушильного господарств, дозакупляють необхідне устаткування, механізми, передбачають джерела фінансування.Процес створення європіддонів на експорт – досить тривалий. Починається все із заготівлі лісу на ділянках верхнього складу – ділянок рубок головного користування або ж ділянок рубок догляду. Щоб зробити заготовку для європіддонів, деревину висушують, аби отримати більший зиск від продажу. Після сушки деревина дорожча і тоді її експортують. Як розповів головний інженер ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Микола Олекса, внутрішній ринок України дуже перенасичений і проводити продажі ділової деревини в межах країни – нерентабельно.