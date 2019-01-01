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В озері втопився молодий волинянин

В озері втопився молодий волинянин
На Волині внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень загинули 3 людей.

9 червня з озера Величі біля села Соловичі Турійського району втопився 28-річний чоловік, - інформує У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика. Цього ж дня в штучному ставку в селі Нові Підцаревичі Маневицького району втопився 2-річний хлопчик.

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Теги: утоплення, Волинь
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