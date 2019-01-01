В озері втопився молодий волинянин
Сьогодні, 12:02
На Волині внаслідок необережного поводження на воді за минулий тиждень загинули 3 людей.
9 червня з озера Величі біля села Соловичі Турійського району втопився 28-річний чоловік, - інформує У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика. Цього ж дня в штучному ставку в селі Нові Підцаревичі Маневицького району втопився 2-річний хлопчик.
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9 червня з озера Величі біля села Соловичі Турійського району втопився 28-річний чоловік, - інформує У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову виявили в озері Пісочному тіло 7-річного хлопчика. Цього ж дня в штучному ставку в селі Нові Підцаревичі Маневицького району втопився 2-річний хлопчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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