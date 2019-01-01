В озері втопився молодий волинянин





9 червня з озера Величі біля села Соловичі Турійського району втопився 28-річний чоловік, - інформує У ДСНС у Волинській області.



Нагадаємо, 7 червня мешканці села Гаївка Шацького райову

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