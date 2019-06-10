У Володимирі юнака посеред вулиці порізали ножем
Сьогодні, 12:30
У Володимирі-Волинському 20-річного місцевого жителя поранили ножем поблизу магазину «Клаксон».
Інцидент трапився 10 червня після опівночі, - пише Володимир медіа.
Як повідомляє потрепілий, під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком, останній витягнув ніж та штрикнув ним у ліве стегно. І хоча рана не була проникаючою, хлопцеві довелося звернутися у хірургію.
Правоохоронцям по гарячих слідах вдалося упіймати чоловіка, що спричинив тілесні ушкодження: ним виявився 25-річний житель Володимира-Волинського.
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Інцидент трапився 10 червня після опівночі, - пише Володимир медіа.
Як повідомляє потрепілий, під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком, останній витягнув ніж та штрикнув ним у ліве стегно. І хоча рана не була проникаючою, хлопцеві довелося звернутися у хірургію.
Правоохоронцям по гарячих слідах вдалося упіймати чоловіка, що спричинив тілесні ушкодження: ним виявився 25-річний житель Володимира-Волинського.
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