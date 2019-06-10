У Володимирі юнака посеред вулиці порізали ножем





Інцидент трапився 10 червня після опівночі, - пише



Як повідомляє потрепілий, під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком, останній витягнув ніж та штрикнув ним у ліве стегно. І хоча рана не була проникаючою, хлопцеві довелося звернутися у хірургію.



Правоохоронцям по гарячих слідах вдалося упіймати чоловіка, що спричинив тілесні ушкодження: ним виявився 25-річний житель Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 20-річного місцевого жителя поранили ножем поблизу магазину «Клаксон».Інцидент трапився 10 червня після опівночі, - пише Володимир медіа Як повідомляє потрепілий, під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком, останній витягнув ніж та штрикнув ним у ліве стегно. І хоча рана не була проникаючою, хлопцеві довелося звернутися у хірургію.Правоохоронцям по гарячих слідах вдалося упіймати чоловіка, що спричинив тілесні ушкодження: ним виявився 25-річний житель Володимира-Волинського.

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