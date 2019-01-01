На Житомирщині випав сніг. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Усе узбіччя, а подекуди й асфальт, наче було вкрите білою ковдрою.



На дорожній рух погодна аномалія ніяк не вплинула, проте водії масово зупинялись, щоби зафільмувати дивовижну, як для червня, картину.



Тим часом неподалік села Осикове, попри температуру у +18 градусів, вночі випав град. Він вкрив усю городину, протримався кілька годин і розтанув.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирській області на світанку 10 червня сніг вкрив трасу неподалік Бердичева.Про це йдеться у сюжеті ТСН Усе узбіччя, а подекуди й асфальт, наче було вкрите білою ковдрою.На дорожній рух погодна аномалія ніяк не вплинула, проте водії масово зупинялись, щоби зафільмувати дивовижну, як для червня, картину.Тим часом неподалік села Осикове, попри температуру у +18 градусів, вночі випав град. Він вкрив усю городину, протримався кілька годин і розтанув.

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