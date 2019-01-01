У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*





- Майстер-класи для Креативних

- ФейсАрт для Стильних

- Смачні сюрпризи для Гурманів морозива

- Дитячий майданчик для найменших

- Веселі дегустації

- Морозивні корти

- Буде обрано найкращу родину Луцька та знайдемо найбільший сімейний скарб.



Ну і звісно усім гостям свята – морозиво, морозиво, морозиво!



«Лімо» та ТРЦ «ПортCity» чекають на ласунів 23 червня о 12:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 червня біля головного входу в ТРЦ «ПортCity» відбудеться свято морозива від торгової марки «Лімо». Вже з 12 години на дорослих та малих любителів морозива чекатимуть:- Майстер-класи для Креативних- ФейсАрт для Стильних- Смачні сюрпризи для Гурманів морозива- Дитячий майданчик для найменших- Веселі дегустації- Морозивні корти- Буде обрано найкращу родину Луцька та знайдемо найбільший сімейний скарб.Ну і звісно усім гостям свята – морозиво, морозиво, морозиво!«Лімо» та ТРЦ «ПортCity» чекають на ласунів 23 червня о 12:00.

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