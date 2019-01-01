У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*
Сьогодні, 10:03
23 червня біля головного входу в ТРЦ «ПортCity» відбудеться свято морозива від торгової марки «Лімо». Вже з 12 години на дорослих та малих любителів морозива чекатимуть:
- Майстер-класи для Креативних
- ФейсАрт для Стильних
- Смачні сюрпризи для Гурманів морозива
- Дитячий майданчик для найменших
- Веселі дегустації
- Морозивні корти
- Буде обрано найкращу родину Луцька та знайдемо найбільший сімейний скарб.
Ну і звісно усім гостям свята – морозиво, морозиво, морозиво!
«Лімо» та ТРЦ «ПортCity» чекають на ласунів 23 червня о 12:00.
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- Майстер-класи для Креативних
- ФейсАрт для Стильних
- Смачні сюрпризи для Гурманів морозива
- Дитячий майданчик для найменших
- Веселі дегустації
- Морозивні корти
- Буде обрано найкращу родину Луцька та знайдемо найбільший сімейний скарб.
Ну і звісно усім гостям свята – морозиво, морозиво, морозиво!
«Лімо» та ТРЦ «ПортCity» чекають на ласунів 23 червня о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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