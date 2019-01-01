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Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів

Зловили «на гарячому» двох волинян-браконьєрів
У Любешівському районі зловили двох браконьєрів.

Так, під час спільного рейду з працівниками поліції рибпатрульні викрили чолвіка, який ловив рибу трьома риболовецькими сітками, на річці Стохід поблизу села Угриничі, - пише газета "Нове життя".

У сітках браконьєра знаходилися одна щука та один окунь. Завдали збитків у розмірі 357 грн. Згодом аналогічне порушення виявили на меліоративному каналі поблизу села Березичі. Двоє чоловіків ловили рибу «кловнею».

Як повідомляє Волинський природоохоронний патруль, на осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

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Теги: браконьєри
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