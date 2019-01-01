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На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі

На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі
У лісі біля села Дубове Ковельського району люди викинули величезну кількість сміття.

Про це йдеться на сторінці Дубівської сільської ради у facebook.

Зазначаєтья, що серед сміття багато видаткових накладних підприємця на прізвище Шворак.

"...Схоже на те, що підприємець займається торгівлею продуктів харчування. Також є дитячі зошити підписані Шворак Альбіна та Шворак Мілана - учениці Ковельської ЗОШ №10", - йдетья у повідомлені.

На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі
На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі
На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі
На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі

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Теги: сміття, підприємець, Волинь
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Коментарі 2
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Начистити рило цьому дебілу і заставити на горбі повиносити сміття
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Взяти ці накладні та завітати до цього підприємця з перевіркою. Але кому це треба, такий ми народ все кругом загадимо, а потім будемо казати що живемо г...ні.
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