На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі
Сьогодні, 16:55
У лісі біля села Дубове Ковельського району люди викинули величезну кількість сміття.
Про це йдеться на сторінці Дубівської сільської ради у facebook.
Зазначаєтья, що серед сміття багато видаткових накладних підприємця на прізвище Шворак.
"...Схоже на те, що підприємець займається торгівлею продуктів харчування. Також є дитячі зошити підписані Шворак Альбіна та Шворак Мілана - учениці Ковельської ЗОШ №10", - йдетья у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці Дубівської сільської ради у facebook.
Зазначаєтья, що серед сміття багато видаткових накладних підприємця на прізвище Шворак.
"...Схоже на те, що підприємець займається торгівлею продуктів харчування. Також є дитячі зошити підписані Шворак Альбіна та Шворак Мілана - учениці Ковельської ЗОШ №10", - йдетья у повідомлені.
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Коментарі 2
Начистити рило цьому дебілу і заставити на горбі повиносити сміття
Взяти ці накладні та завітати до цього підприємця з перевіркою. Але кому це треба, такий ми народ все кругом загадимо, а потім будемо казати що живемо г...ні.
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