На Волині підприємець викинув у лісі величезну купу сміття, – соцмережі





Про це йдеться на сторінці Дубівської сільської ради у facebook.



Зазначаєтья, що серед сміття багато видаткових накладних підприємця на прізвище Шворак.



"...Схоже на те, що підприємець займається торгівлею продуктів харчування. Також є дитячі зошити підписані Шворак Альбіна та Шворак Мілана - учениці Ковельської ЗОШ №10", - йдетья у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісі біля села Дубове Ковельського району люди викинули величезну кількість сміття.Про це йдеться на сторінці Дубівської сільської ради у facebook.Зазначаєтья, що серед сміття багато видаткових накладних підприємця на прізвище Шворак."...Схоже на те, що підприємець займається торгівлею продуктів харчування. Також є дитячі зошити підписані Шворак Альбіна та Шворак Мілана - учениці Ковельської ЗОШ №10", - йдетья у повідомлені.

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