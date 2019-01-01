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Звільнили керівника СБУ на Волині

Звільнили керівника СБУ на Волині
Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення Юрія Фелонюка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави від 11 червня 2019 року.

"Звільнити ФЕЛОНЮКА Юрія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що сьогодні 11 червня, Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Олександра Савченка.

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Теги: СБУ, Волинь
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