Звільнили керівника СБУ на Волині
Сьогодні, 17:15
Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення Юрія Фелонюка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Відповідний документ опублікований на сайті глави держави від 11 червня 2019 року.
"Звільнити ФЕЛОНЮКА Юрія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що сьогодні 11 червня, Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Олександра Савченка.
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Відповідний документ опублікований на сайті глави держави від 11 червня 2019 року.
"Звільнити ФЕЛОНЮКА Юрія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що сьогодні 11 червня, Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Олександра Савченка.
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