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Курс валют у Луцьку на 12 червня

Курс валют у Луцьку на 12 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.214, а продаж - 26.604.

Євро при купівлі становить - 29.515, продажу - 30.116.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.417.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.686, продаж - 7.103.

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Теги: курс валют, Луцьк
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