На Волині псевдоподатківці «збивають» гроші з підприємців

На Волині невідомі особи від імені посадових осіб територіальних органів ДФС у Волинській області телефонують до платників податків з проханням фінансової допомоги.Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Турійського та Любешівського районів. Зловмисники телефонують, представляються працівником ДПІ, залишають номер телефону, за яким наполегливо рекомендують керівнику підприємства поспілкуватися нібито з начальником податкової інспекції з певних фінансових питань.В ГУ ДФС у Волинській області просять представників бізнесу бути обачними, а про факти шахрайських дій повідомляти за номером телефону (0332) 777-102.