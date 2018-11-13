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На Волині псевдоподатківці «збивають» гроші з підприємців

На Волині псевдоподатківці «збивають» гроші з підприємців
На Волині невідомі особи від імені посадових осіб територіальних органів ДФС у Волинській області телефонують до платників податків з проханням фінансової допомоги.

Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Турійського та Любешівського районів. Зловмисники телефонують, представляються працівником ДПІ, залишають номер телефону, за яким наполегливо рекомендують керівнику підприємства поспілкуватися нібито з начальником податкової інспекції з певних фінансових питань.

В ГУ ДФС у Волинській області просять представників бізнесу бути обачними, а про факти шахрайських дій повідомляти за номером телефону (0332) 777-102.


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Теги: податкова, псевдоподатківці, бізнес, Волинь
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