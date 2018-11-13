На Волині псевдоподатківці «збивають» гроші з підприємців
Сьогодні, 11:08
На Волині невідомі особи від імені посадових осіб територіальних органів ДФС у Волинській області телефонують до платників податків з проханням фінансової допомоги.
Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Турійського та Любешівського районів. Зловмисники телефонують, представляються працівником ДПІ, залишають номер телефону, за яким наполегливо рекомендують керівнику підприємства поспілкуватися нібито з начальником податкової інспекції з певних фінансових питань.
В ГУ ДФС у Волинській області просять представників бізнесу бути обачними, а про факти шахрайських дій повідомляти за номером телефону (0332) 777-102.
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Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, про такі випадки вже відомо на території Турійського та Любешівського районів. Зловмисники телефонують, представляються працівником ДПІ, залишають номер телефону, за яким наполегливо рекомендують керівнику підприємства поспілкуватися нібито з начальником податкової інспекції з певних фінансових питань.
В ГУ ДФС у Волинській області просять представників бізнесу бути обачними, а про факти шахрайських дій повідомляти за номером телефону (0332) 777-102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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