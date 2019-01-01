Знайшли неповнолітню волинянку, яка поїхала в Луцьк і не повернулася
Сьогодні, 13:33
На Волині розшукали 14-річну Анастасію Никитюк із села Хорохорон, що поїхала в Луцьк і не повернулася.
Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на своїй сторінці facebook.
Нагадаємо, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Никитюк Анастасія Іванівна, 2004 р.н., жителька с.Хорохорин, 6 червня поїхала в Луцьк і не повернулася.
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Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на своїй сторінці facebook.
Нагадаємо, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Никитюк Анастасія Іванівна, 2004 р.н., жителька с.Хорохорин, 6 червня поїхала в Луцьк і не повернулася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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