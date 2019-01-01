Знайшли неповнолітню волинянку, яка поїхала в Луцьк і не повернулася

Анастасію Никитюк із села Хорохорон, що поїхала в Луцьк і не повернулася.



Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на своїй сторінці facebook.



Нагадаємо, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Никитюк Анастасія Іванівна, 2004 р.н., жителька с.Хорохорин, 6 червня поїхала в Луцьк і не повернулася.







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