Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО
Сьогодні, 21:03
Тріо бандуристок із колективу «Дивоструни» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вперше вийшло грати на вулицю рідного міста і відразу підкорило перехожих своєю майстерністю.
Своєрідний вуличний дебют вже знаного у Луцьку гурту відбувся сьогодні, 13 червня.
Не звернути уваги на них – важко, тож кожен, хто проходив головною пішохідною артерією міста – вулицею Лесі Українки, зупинявся хоч на декілька хвилин і насолоджувався чарівним співом під акомпанемент бандури.
Таким чином учасниці тріо, лауреатки міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів – Алла Омельчук, Катерина Ковальчук та Жанна Гапанюк пропагують народну музику і, власне, той інструмент, який в останні декілька років почав втрачати свою популярність.
«Ми хочемо також залучати музикантів до вступу в СНУ і змусити їх взяти до уваги мелодійність і витонченість музики бандури», – каже одна із учасниць тріо Катерина Ковальчук.
Для лучан жінки виконували пісні на вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, а також українські народні композиції та традиційні мотиви волинського краю.
Впродовж виступу бандуристок на вулиці Лесі Українки до них раз за разом підходили перехожі. Хто лишав гроші, а хто просто хотів поспілкуватися і подякувати за можливість насолоджуватися мелодійним виконанням талановитих музиканток.
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Своєрідний вуличний дебют вже знаного у Луцьку гурту відбувся сьогодні, 13 червня.
Не звернути уваги на них – важко, тож кожен, хто проходив головною пішохідною артерією міста – вулицею Лесі Українки, зупинявся хоч на декілька хвилин і насолоджувався чарівним співом під акомпанемент бандури.
Таким чином учасниці тріо, лауреатки міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів – Алла Омельчук, Катерина Ковальчук та Жанна Гапанюк пропагують народну музику і, власне, той інструмент, який в останні декілька років почав втрачати свою популярність.
«Ми хочемо також залучати музикантів до вступу в СНУ і змусити їх взяти до уваги мелодійність і витонченість музики бандури», – каже одна із учасниць тріо Катерина Ковальчук.
Для лучан жінки виконували пісні на вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, а також українські народні композиції та традиційні мотиви волинського краю.
Впродовж виступу бандуристок на вулиці Лесі Українки до них раз за разом підходили перехожі. Хто лишав гроші, а хто просто хотів поспілкуватися і подякувати за можливість насолоджуватися мелодійним виконанням талановитих музиканток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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