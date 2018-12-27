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Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО

Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО
Тріо бандуристок із колективу «Дивоструни» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вперше вийшло грати на вулицю рідного міста і відразу підкорило перехожих своєю майстерністю.

Своєрідний вуличний дебют вже знаного у Луцьку гурту відбувся сьогодні, 13 червня.

Не звернути уваги на них – важко, тож кожен, хто проходив головною пішохідною артерією міста – вулицею Лесі Українки, зупинявся хоч на декілька хвилин і насолоджувався чарівним співом під акомпанемент бандури.

Таким чином учасниці тріо, лауреатки міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів – Алла Омельчук, Катерина Ковальчук та Жанна Гапанюк пропагують народну музику і, власне, той інструмент, який в останні декілька років почав втрачати свою популярність.

«Ми хочемо також залучати музикантів до вступу в СНУ і змусити їх взяти до уваги мелодійність і витонченість музики бандури», – каже одна із учасниць тріо Катерина Ковальчук.

Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО


Для лучан жінки виконували пісні на вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, а також українські народні композиції та традиційні мотиви волинського краю.

Впродовж виступу бандуристок на вулиці Лесі Українки до них раз за разом підходили перехожі. Хто лишав гроші, а хто просто хотів поспілкуватися і подякувати за можливість насолоджуватися мелодійним виконанням талановитих музиканток.

Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО
Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО
Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО
Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО

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Теги: Луцьк, СНУ, музика, Дивоструни, бандура
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