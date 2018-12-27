Бандуристки підкорили лучан віртуозним виконанням на головній пішохідній вулиці. ФОТО

Тріо бандуристок із колективу «Дивоструни» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вперше вийшло грати на вулицю рідного міста і відразу підкорило перехожих своєю майстерністю.Своєрідний вуличний дебют вже знаного у Луцьку гурту відбувся сьогодні, 13 червня.Не звернути уваги на них – важко, тож кожен, хто проходив головною пішохідною артерією міста – вулицею Лесі Українки, зупинявся хоч на декілька хвилин і насолоджувався чарівним співом під акомпанемент бандури.Таким чином учасниці тріо, лауреатки міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів –тапропагують народну музику і, власне, той інструмент, який в останні декілька років почав втрачати свою популярність.«Ми хочемо також залучати музикантів до вступу в СНУ і змусити їх взяти до уваги мелодійність і витонченість музики бандури», – каже одна із учасниць тріо Катерина Ковальчук.Для лучан жінки виконували пісні на вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, а також українські народні композиції та традиційні мотиви волинського краю.Впродовж виступу бандуристок на вулиці Лесі Українки до них раз за разом підходили перехожі. Хто лишав гроші, а хто просто хотів поспілкуватися і подякувати за можливість насолоджуватися мелодійним виконанням талановитих музиканток.