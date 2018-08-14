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Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО

Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Луцьк "накрила" рекордна спека. Ще зранку табло на будинку, котрий місцеві називають "бім-бомом", показувало +32. В обідню пору, звичайно ж, стовпчик термометра невпинно лізе вгору.

Утім, вже другий рік поспіль лучани і гості міста мають змогу хоча б на мить забути про літню задуху, освіжившись в холодних струменях вуличних душів. Два з них працюють у центрі міста - на Театральному майдані та біля медичного коледжу.

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Тож люди не гребують можливістю раз-другий пройтися під водяною завісою і отримати порцію прохолоди. Особливо у захваті від водяної забави малеча.
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО


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Теги: літо, вуличні душі, спека, Луцьк
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