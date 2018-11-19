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На одній із вулиць Луцька оновили освітлення

На одній із вулиць Луцька оновили освітлення
У Луцьку оновили вуличне освітлення на вулиці Грабовій.

Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.

«Проведено реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на вулиці Грабовій», – йдеться у повідомленні.

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На одній із вулиць Луцька оновили освітлення
На одній із вулиць Луцька оновили освітлення
На одній із вулиць Луцька оновили освітлення
На одній із вулиць Луцька оновили освітлення

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Теги: освітлення, Луцьк
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