На одній із вулиць Луцька оновили освітлення
Сьогодні, 09:13
У Луцьку оновили вуличне освітлення на вулиці Грабовій.
Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
«Проведено реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на вулиці Грабовій», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Просять облаштувати сквер поблизу луцького заводу. ФОТО
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Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
«Проведено реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на вулиці Грабовій», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Просять облаштувати сквер поблизу луцького заводу. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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