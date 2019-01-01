Українці можуть їздити прямим потягом до Болгарії
Сьогодні, 10:19
З Києва до Варни почав курсувати купейний вагон у складі потягу з Мінська.
Про це розповіли в ефірі ТСН.
Час у дорозі до кінцевої станції становить 38 годин. Квиток коштує близько 100 євро. Заплановано, що цей поїзд ходитиме раз на 5-7 днів. Окрім киян, дістатися чорноморських курортів Болгарії потягом можуть жителі Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська та Чернівців.
Нагадаємо, 2017 року повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить додатковий безпересадковий вагон з Києва до болгарського курортного міста Варна. Б
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Про це розповіли в ефірі ТСН.
Час у дорозі до кінцевої станції становить 38 годин. Квиток коштує близько 100 євро. Заплановано, що цей поїзд ходитиме раз на 5-7 днів. Окрім киян, дістатися чорноморських курортів Болгарії потягом можуть жителі Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська та Чернівців.
Нагадаємо, 2017 року повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить додатковий безпересадковий вагон з Києва до болгарського курортного міста Варна. Б
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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