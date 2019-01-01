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Водій втік: на Волині шукають свідків аварії

Водій втік: на Волині шукають свідків аварії
Шукають свідків аварії, що трапилася в селищі Турійськ на вулиці Володимирській 11 червня.

Про це інформує Турійське відділення поліції.

Поліцейські просять небайдужих громадян, котрі могли стати свідками дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 червня близько 21:20.

Водій автомобіля Ford Mondeo неподалік кафе "Торонто" зіткнувся з відбійником та зник з місця події.

Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти чергову частину за номером 0504845283.

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Теги: аварія, свідки, Волинь, Турійськ
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