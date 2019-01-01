Водій втік: на Волині шукають свідків аварії





Про це інформує Турійське відділення поліції.



Поліцейські просять небайдужих громадян, котрі могли стати свідками дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 червня близько 21:20.



Водій автомобіля Ford Mondeo неподалік кафе "Торонто" зіткнувся з відбійником та зник з місця події.



Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти чергову частину за номером 0504845283.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шукають свідків аварії, що трапилася в селищі Турійськ на вулиці Володимирській 11 червня.Про це інформує Турійське відділення поліції.Поліцейські просять небайдужих громадян, котрі могли стати свідками дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 червня близько 21:20.Водій автомобіля Ford Mondeo неподалік кафе "Торонто" зіткнувся з відбійником та зник з місця події.Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти чергову частину за номером 0504845283.

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