Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО





На сьогодні це єдиний пляж в обласному центрі, де дозволено купатися, - йдеться у сюжеті



З одного боку пляжу лучани купаються, з іншого перуть речі. Люди на пляжі говорять про неналежний догляд за територією.



«Ну, Теремно не Балатон, звісно, але бажано тут навести порядок. Подивіться на ці грибочки – дні юності моєї бабусі», - каже Світлана, яка відпочиває на пляжі.



«Нічого не прибирають, дуже брудно, навіть сходи забрали для спуску дітям, вони в тому болоті бовтаються щодня», - каже Ольга.



«Хлопці приходили ставили смітник, але його накидали, нікого немає вже тиждень, щоб прибрати. Я не знаю, як то так?!», - розповів Геннадій Левчик.



Навести лад на пляжі, мають найближчим часом, розповів інженер відділу санітарного нагляду міста Луцька Іван Козак: "Це людський фактор, можливо якийсь працівник не своєчасно виконав свою роботу, ми переглянемо і розберемося. Теремнівський пляж прибирає підприємство ТОВ «ТерКомуналСервіс», згідно з тендерними зобов’язаннями, - вони двічі на тиждень очищують саму територію. Сміття з урн очищується щодня, але їх є 15 штук, цього недостатньо, враховуючи великий наплив людей-відпочиваючих. Тому наступного тижня на теремнівському пляжі встановлять додаткові контейнери для сміття чи існуючі замінять на більші».



Нагадаємо, в Луцьку є два міських пляжі: в Теремно і в центральному парку міста біля річки Стир. На останньому нині не рекомендують плавати.



Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк каже, що брали проби води й виявили надмірну кількість хімічних та біологічних речовин. Чергові проби, каже він, братимуть цими вихідними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький пляж у районі Теремно – в смітті. Контейнери переповнені, навколо них лежать відходи, які розносять довкола тварини і вітер.На сьогодні це єдиний пляж в обласному центрі, де дозволено купатися, - йдеться у сюжеті Суспільного З одного боку пляжу лучани купаються, з іншого перуть речі. Люди на пляжі говорять про неналежний догляд за територією.«Ну, Теремно не Балатон, звісно, але бажано тут навести порядок. Подивіться на ці грибочки – дні юності моєї бабусі», - каже, яка відпочиває на пляжі.«Нічого не прибирають, дуже брудно, навіть сходи забрали для спуску дітям, вони в тому болоті бовтаються щодня», - каже Ольга.«Хлопці приходили ставили смітник, але його накидали, нікого немає вже тиждень, щоб прибрати. Я не знаю, як то так?!», - розповівНавести лад на пляжі, мають найближчим часом, розповів інженер відділу санітарного нагляду міста Луцька: "Це людський фактор, можливо якийсь працівник не своєчасно виконав свою роботу, ми переглянемо і розберемося. Теремнівський пляж прибирає підприємство ТОВ «ТерКомуналСервіс», згідно з тендерними зобов’язаннями, - вони двічі на тиждень очищують саму територію. Сміття з урн очищується щодня, але їх є 15 штук, цього недостатньо, враховуючи великий наплив людей-відпочиваючих. Тому наступного тижня на теремнівському пляжі встановлять додаткові контейнери для сміття чи існуючі замінять на більші».Нагадаємо, в Луцьку є два міських пляжі: в Теремно і в центральному парку міста біля річки Стир. На останньому нині не рекомендують плавати.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк каже, що брали проби води й виявили надмірну кількість хімічних та біологічних речовин. Чергові проби, каже він, братимуть цими вихідними.

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