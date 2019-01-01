вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО

Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО
Луцький пляж у районі Теремно – в смітті. Контейнери переповнені, навколо них лежать відходи, які розносять довкола тварини і вітер.

На сьогодні це єдиний пляж в обласному центрі, де дозволено купатися, - йдеться у сюжеті Суспільного.

З одного боку пляжу лучани купаються, з іншого перуть речі. Люди на пляжі говорять про неналежний догляд за територією.

«Ну, Теремно не Балатон, звісно, але бажано тут навести порядок. Подивіться на ці грибочки – дні юності моєї бабусі», - каже Світлана, яка відпочиває на пляжі.

«Нічого не прибирають, дуже брудно, навіть сходи забрали для спуску дітям, вони в тому болоті бовтаються щодня», - каже Ольга.

«Хлопці приходили ставили смітник, але його накидали, нікого немає вже тиждень, щоб прибрати. Я не знаю, як то так?!», - розповів Геннадій Левчик.

Навести лад на пляжі, мають найближчим часом, розповів інженер відділу санітарного нагляду міста Луцька Іван Козак: "Це людський фактор, можливо якийсь працівник не своєчасно виконав свою роботу, ми переглянемо і розберемося. Теремнівський пляж прибирає підприємство ТОВ «ТерКомуналСервіс», згідно з тендерними зобов’язаннями, - вони двічі на тиждень очищують саму територію. Сміття з урн очищується щодня, але їх є 15 штук, цього недостатньо, враховуючи великий наплив людей-відпочиваючих. Тому наступного тижня на теремнівському пляжі встановлять додаткові контейнери для сміття чи існуючі замінять на більші».

Нагадаємо, в Луцьку є два міських пляжі: в Теремно і в центральному парку міста біля річки Стир. На останньому нині не рекомендують плавати.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк каже, що брали проби води й виявили надмірну кількість хімічних та біологічних речовин. Чергові проби, каже він, братимуть цими вихідними.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пляж, Теремно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку під тиском громади відновили зупинку
Сьогодні, 15:27
«Дітей Господь не дав, тому усю любов віддаю коровам»: як волинянка стала фермеркою
Сьогодні, 15:22
Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
Лучан просять економніше витрачати воду
Сьогодні, 14:46
Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
Дев’ятикласника, який врятував потопельника на Теремнівському ставку, хочуть нагородити Дев’ятикласника, який врятував потопельника на Теремнівському ставку, хочуть нагородити
Сьогодні, 08:17
У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО У Харкові обірвався міст з людьми. ВІДЕО
11 червень, 05:17
У волинському місті розпочався пляжний сезон У волинському місті розпочався пляжний сезон
03 червень, 13:37
У центральному парку Луцька відремонтують під'їзд до пляжу У центральному парку Луцька відремонтують під'їзд до пляжу
28 травень, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громадський активіст з Волині нарікає на кіберполіцію, яка не може встановити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку під тиском громади відновили зупинку
Сьогодні, 15:27
 0
«Дітей Господь не дав, тому усю любов віддаю коровам»: як волинянка стала фермеркою
Сьогодні, 15:22
 0
Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
 0
Лучан просять економніше витрачати воду
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿