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У волинянина з під'їзду поцупили велосипед

У волинянина з під'їзду поцупили велосипед
У Володимирі-Волинському обікрали місцевого жителя.

Про це пише Володимир Медіа.

Зазначають, що 13 червня до поліції звернувся житель міста 35-річний Олександр.

По місцю його проживання в одному із будинків Поліської Січі вночі невідома особа з під'їзду першого поверху вкрала велосипед «Діскавері», який коштував 3500 гривень.

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Теги: велосипед, крадіжка, Володимир
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