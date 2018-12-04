У волинянина з під'їзду поцупили велосипед





Про це пише



Зазначають, що 13 червня до поліції звернувся житель міста 35-річний Олександр.



По місцю його проживання в одному із будинків Поліської Січі вночі невідома особа з під'їзду першого поверху вкрала велосипед «Діскавері», який коштував 3500 гривень.

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