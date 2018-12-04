У волинянина з під'їзду поцупили велосипед
Сьогодні, 20:59
У Володимирі-Волинському обікрали місцевого жителя.
Про це пише Володимир Медіа.
Зазначають, що 13 червня до поліції звернувся житель міста 35-річний Олександр.
По місцю його проживання в одному із будинків Поліської Січі вночі невідома особа з під'їзду першого поверху вкрала велосипед «Діскавері», який коштував 3500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Володимир Медіа.
Зазначають, що 13 червня до поліції звернувся житель міста 35-річний Олександр.
По місцю його проживання в одному із будинків Поліської Січі вночі невідома особа з під'їзду першого поверху вкрала велосипед «Діскавері», який коштував 3500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина з під'їзду поцупили велосипед
Сьогодні, 20:59
У Луцьку щороку 700 смертельно хворих потребують допомоги
Сьогодні, 20:43
Волинські рятувальники приєдналися до флешмобу #яДонор
Сьогодні, 20:20