Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство

Максима Соколова була знайдена мертвою під Санкт-Петербургом.



У селищі Романівка, яке знаходиться у Ленінградській області, старший син Соколова – 18-річний Максим, який є воротарем СКА-1946, зарізав власну матір. Про це пишуть



Хлопець з ножем вбіг в кімнату молодшого брата Арсенія зі словами "Я тебе вб’ю". Молодший зумів вирватися та втекти до сусіда, який відреагував на крики та прибіг у будинок Соколових. Коли вони зайшли у дім, то побачили закривавлене тіло дружини Максима Соколова.



18-річний Максим лежав неподалік весь у крові. Арсеній, побачивши мертву матір, накинувся з ножем на брата та завдав йому кілька ударів у груди та шию. Перед цим, Максим намагався скоїти самогубство.



Наразі старший син перебуває у реанімації. Молодшого сина Соколова затримали після допиту і він також є одним із підозрюваних у вбивстві жінки. На допиті він розповів, що Максим готував ритуальне вбивство себе та всієї сім’ї ще тиждень тому.



За однією з версій, які відпрацьовують слідчі, 15-річний Арсеній міг напасти з ножем на матір і поранити старшого брата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дружина колишнього воротаря СКА та збірної Росіїбула знайдена мертвою під Санкт-Петербургом.У селищі Романівка, яке знаходиться у Ленінградській області, старший син Соколова – 18-річний, який є воротарем СКА-1946, зарізав власну матір. Про це пишуть Факти Хлопець з ножем вбіг в кімнату молодшого братазі словами "Я тебе вб’ю". Молодший зумів вирватися та втекти до сусіда, який відреагував на крики та прибіг у будинок Соколових. Коли вони зайшли у дім, то побачили закривавлене тіло дружини Максима Соколова.18-річний Максим лежав неподалік весь у крові. Арсеній, побачивши мертву матір, накинувся з ножем на брата та завдав йому кілька ударів у груди та шию. Перед цим, Максим намагався скоїти самогубство.Наразі старший син перебуває у реанімації. Молодшого сина Соколова затримали після допиту і він також є одним із підозрюваних у вбивстві жінки. На допиті він розповів, що Максим готував ритуальне вбивство себе та всієї сім’ї ще тиждень тому.За однією з версій, які відпрацьовують слідчі, 15-річний Арсеній міг напасти з ножем на матір і поранити старшого брата.

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