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Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство

Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство
Дружина колишнього воротаря СКА та збірної Росії Максима Соколова була знайдена мертвою під Санкт-Петербургом.

У селищі Романівка, яке знаходиться у Ленінградській області, старший син Соколова – 18-річний Максим, який є воротарем СКА-1946, зарізав власну матір. Про це пишуть Факти.

Хлопець з ножем вбіг в кімнату молодшого брата Арсенія зі словами "Я тебе вб’ю". Молодший зумів вирватися та втекти до сусіда, який відреагував на крики та прибіг у будинок Соколових. Коли вони зайшли у дім, то побачили закривавлене тіло дружини Максима Соколова.

18-річний Максим лежав неподалік весь у крові. Арсеній, побачивши мертву матір, накинувся з ножем на брата та завдав йому кілька ударів у груди та шию. Перед цим, Максим намагався скоїти самогубство.

Наразі старший син перебуває у реанімації. Молодшого сина Соколова затримали після допиту і він також є одним із підозрюваних у вбивстві жінки. На допиті він розповів, що Максим готував ритуальне вбивство себе та всієї сім’ї ще тиждень тому.

За однією з версій, які відпрацьовують слідчі, 15-річний Арсеній міг напасти з ножем на матір і поранити старшого брата.

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Теги: хокей, Соколов, вбивство, матір, брат, самогубство
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