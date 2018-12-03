Луцький театр показав виставу у Любліні. ФОТО
Сьогодні, 06:32
У Любліні показали виставу «#Луцько. Дух міста».
Прем’єрний показ вистави відбувся на площі Єжи Ґедройця 14 червня, – пишуть Волинські Новини.
Як зазначила режисерка театру-студії «Гармидер» Руслана Порицька, спектакль підготували за два місяці спеціально до Фестивалю люблінських легенд, який тривав 14–15 червня.
Реалізація вистави та показ її у польському місті стали можливими завдяки налагодженій співпраці в рамках проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна», який органи місцевого самоврядування реалізують у межах Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020.
«Ми хотіли розповісти про Луцьк метафорично, оживити його легенди, адже кожне місто повинне мати свої легенди, культивувати їх. Разом із тим ми думали: який же дух міста? І коли хотіли знайти якесь слово, аби його охарактеризувати, то найближчим видався неологізм поетеси Ольги Ольхової, який зараз поширюється в Луцьку, і ми теж хочемо долучитися до цього поширення. Луцько – це камерність міста, затишок, гостинність, його спокій, це місто, в якому крилам завузько, але воно рідне», – сказала Руслана Порицька.
За її словами, вистава основується як на реальних фактах, так і на різноманітних легендах, які засвідчують, що лучани мають аграрне коріння – від землі, річки Стир.
«Це все, що ми зараз відроджуємо після радянської уніфікації, ми шукаємо своє коріння, шукаємо своє цікаве, славне і трагічне. Ми спробували все це поєднати», – наголосила режисерка.
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Прем’єрний показ вистави відбувся на площі Єжи Ґедройця 14 червня, – пишуть Волинські Новини.
Як зазначила режисерка театру-студії «Гармидер» Руслана Порицька, спектакль підготували за два місяці спеціально до Фестивалю люблінських легенд, який тривав 14–15 червня.
Реалізація вистави та показ її у польському місті стали можливими завдяки налагодженій співпраці в рамках проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна», який органи місцевого самоврядування реалізують у межах Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020.
«Ми хотіли розповісти про Луцьк метафорично, оживити його легенди, адже кожне місто повинне мати свої легенди, культивувати їх. Разом із тим ми думали: який же дух міста? І коли хотіли знайти якесь слово, аби його охарактеризувати, то найближчим видався неологізм поетеси Ольги Ольхової, який зараз поширюється в Луцьку, і ми теж хочемо долучитися до цього поширення. Луцько – це камерність міста, затишок, гостинність, його спокій, це місто, в якому крилам завузько, але воно рідне», – сказала Руслана Порицька.
За її словами, вистава основується як на реальних фактах, так і на різноманітних легендах, які засвідчують, що лучани мають аграрне коріння – від землі, річки Стир.
«Це все, що ми зараз відроджуємо після радянської уніфікації, ми шукаємо своє коріння, шукаємо своє цікаве, славне і трагічне. Ми спробували все це поєднати», – наголосила режисерка.
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