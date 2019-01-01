Його пограбували: чоловіка, який зник дорогою з Польщі, знайшли
17 червень, 23:27
Волинянина Сергія Омелянюка, який зник дорогою з Польщі, знайшли.
Про це у facebook написала його дружина Оксана Омелянюк.
"Друзі та знайомі і всі небайдужі!! Щиро дякую всім за підтримку та допомогу! Сергій знайшовся !!!! В дорозі йому стало погано його пограбували!!! Слава Богу живий!!!!", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що кілька днів тому жінка написала, що її чоловік їхав з Польщі разом з групою українців. І що, мовляв, всі, окрім нього повернулися додому.
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Про це у facebook написала його дружина Оксана Омелянюк.
"Друзі та знайомі і всі небайдужі!! Щиро дякую всім за підтримку та допомогу! Сергій знайшовся !!!! В дорозі йому стало погано його пограбували!!! Слава Богу живий!!!!", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що кілька днів тому жінка написала, що її чоловік їхав з Польщі разом з групою українців. І що, мовляв, всі, окрім нього повернулися додому.
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