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Його пограбували: чоловіка, який зник дорогою з Польщі, знайшли

Його пограбували: чоловіка, який зник дорогою з Польщі, знайшли
Волинянина Сергія Омелянюка, який зник дорогою з Польщі, знайшли.

Про це у facebook написала його дружина Оксана Омелянюк.

"Друзі та знайомі і всі небайдужі!! Щиро дякую всім за підтримку та допомогу! Сергій знайшовся !!!! В дорозі йому стало погано його пограбували!!! Слава Богу живий!!!!", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що кілька днів тому жінка написала, що її чоловік їхав з Польщі разом з групою українців. І що, мовляв, всі, окрім нього повернулися додому.

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Теги: розшук, волинянин, Пльща, дорога, зник
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