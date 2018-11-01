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Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО

Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Показали, яким був Ковель сто років тому – в роки Першої світової війни, та що відбувалося на його території.

Знову пощастило віднайти нові світлини, присвячені минувшині міста, які ще вимагають вивчення та локалізації відповідно до сучасного Ковеля, – пише Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті Район.in.ua.

Адже з часом місто змінилось. Його забудували і не відразу зрозуміло, де зробили той, чи інший кадр. Можливо, частину світлин зробили не в самому місті, а на його околицях. Проте усі фото були підписані як Ковель.

Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО
Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО


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Теги: Ковель, ретрофото, війна
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