Як виглядав Ковель в роки Першої світової війни. РЕТРОФОТО





Знову пощастило віднайти нові світлини, присвячені минувшині міста, які ще вимагають вивчення та локалізації відповідно до сучасного Ковеля, – пише Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті



Адже з часом місто змінилось. Його забудували і не відразу зрозуміло, де зробили той, чи інший кадр. Можливо, частину світлин зробили не в самому місті, а на його околицях. Проте усі фото були підписані як Ковель.





Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, яким був Ковель сто років тому – в роки Першої світової війни, та що відбувалося на його території.Знову пощастило віднайти нові світлини, присвячені минувшині міста, які ще вимагають вивчення та локалізації відповідно до сучасного Ковеля, – пише Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті Район.in.ua Адже з часом місто змінилось. Його забудували і не відразу зрозуміло, де зробили той, чи інший кадр. Можливо, частину світлин зробили не в самому місті, а на його околицях. Проте усі фото були підписані як Ковель.

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