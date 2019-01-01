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У Ковельському районі для відпочивальників облаштували лише два пляжі

У Ковельському районі для відпочивальників облаштували лише два пляжі
У Ковельському районі можна відпочити поблизу води лише на пляжі річки Турія у Ковелі та на пляжі озера поблизу села Уховецьк.

Про це пише UA:Волинь.

На пляжі річки Турія у Ковелі, працює 5 рятувальників. Робочий день у них розпочинається о 9 ранку і триває до 21 години — каже начальник рятувальної служби Анатолій Стасюк-Ткачук. Серед основних їхніх обов’язків - стежити за безпекою людей на воді, інформувати населення про основні правила поводження на водоймі. Контроль здійснюють і на човні.

«Кожні дві години патрулюють берег пляжу на наявність людей. Наші дайвери міські ковельські перед сезоном прочистили дно повністю. Все перевіряли. Робимо заміри температури води щодня. В нас звертаються за допомогою, в нас є три човна. Всім ми забезпечені», – повідомив рятувальник.

Цей пляж облаштований спеціальним приміщенням для перевдягання, є лавочки, спортмайданчик. Опікується усім цим комунальне підприємство.

«Хочеться ще раз наголосити людям, аби вони купалися у спеціально облаштованих місцях. Тому що на річці Турія в нас є багато місць стихійних пляжів, де відпочивають люди. Дані пляжі – у них не обстежене дно. Там не чергують рятувальники», – повідомив Олександр Дерев’янчук, т.в.о. начальника Ковельського міськрайвідділу УДСНС в області.

Олександр Дерев’янчук розповів про основні правила поведінки на воді. Дорослі не повинні залишати своїх дітей без нагляду, не запливати за буйки, заборонено купатися у стані алкогольного сп’яніння, варто уникати «диких» пляжів. А в темну пору нікому не дозволяється заходити самому у воду.


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Теги: пляж, Волинь, Ковель
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