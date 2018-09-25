Юні велосипедистки з Луцька здобули 18 медалей на чемпіонаті України
Сьогодні, 11:44
Дівчата-велосипедистки з Луцька знову тріумфували у місті Львові на Чемпіонаті України серед молоді до 23 років та юніорів по велотреку, який проходив 8-13 червня.
На їхньому рахунку 18 медалей - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Так, цей чемпіонат був відбірковий на Чемпіонат Європи, який відбудеться в Бельгії. Дарина Мартинюк впевнено відібралась на нього вигравши всі олімпійські дистанції спринт, кейрін, командний спринт та гіт на 500м з місця.
Дорошенко Юлія і Шиманська Ірина стали чемпіонками України серед жінок до 23 років, обійшовши суперниць з Хмельницького та Миколаєва.
А Логвінюк Олександра стала чемпіонкою України в командному спринті серед юніорок.
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На їхньому рахунку 18 медалей - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Так, цей чемпіонат був відбірковий на Чемпіонат Європи, який відбудеться в Бельгії. Дарина Мартинюк впевнено відібралась на нього вигравши всі олімпійські дистанції спринт, кейрін, командний спринт та гіт на 500м з місця.
Дорошенко Юлія і Шиманська Ірина стали чемпіонками України серед жінок до 23 років, обійшовши суперниць з Хмельницького та Миколаєва.
А Логвінюк Олександра стала чемпіонкою України в командному спринті серед юніорок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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