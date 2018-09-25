Юні велосипедистки з Луцька здобули 18 медалей на чемпіонаті України

Дівчата-велосипедистки з Луцька знову тріумфували у місті Львові на Чемпіонаті України серед молоді до 23 років та юніорів по велотреку, який проходив 8-13 червня.На їхньому рахунку 18 медалей - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.Так, цей чемпіонат був відбірковий на Чемпіонат Європи, який відбудеться в Бельгії.впевнено відібралась на нього вигравши всі олімпійські дистанції спринт, кейрін, командний спринт та гіт на 500м з місця.стали чемпіонками України серед жінок до 23 років, обійшовши суперниць з Хмельницького та Миколаєва.стала чемпіонкою України в командному спринті серед юніорок.