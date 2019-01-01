На Волині вандали обікрали могилу





Про це повідомив Володимир-Волинське відділення внук померлого, пише Володимир Медіа.



Чоловік прийшов на могилу діда і побачив пошкоджений надгробок.



Збитки становлять 3 тисячі гривень.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кладовищі села Шистове невідомі вкрали з могили гранітну плиту.Про це повідомив Володимир-Волинське відділення внук померлого, пише Володимир Медіа.Чоловік прийшов на могилу діда і побачив пошкоджений надгробок.Збитки становлять 3 тисячі гривень.

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