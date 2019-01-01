На Волині вандали обікрали могилу
Сьогодні, 20:16
На кладовищі села Шистове невідомі вкрали з могили гранітну плиту.
Про це повідомив Володимир-Волинське відділення внук померлого, пише Володимир Медіа.
Чоловік прийшов на могилу діда і побачив пошкоджений надгробок.
Збитки становлять 3 тисячі гривень.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомив Володимир-Волинське відділення внук померлого, пише Володимир Медіа.
Чоловік прийшов на могилу діда і побачив пошкоджений надгробок.
Збитки становлять 3 тисячі гривень.
Головне фото – ілюстративне
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