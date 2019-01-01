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На Волині вандали обікрали могилу

На Волині вандали обікрали могилу
На кладовищі села Шистове невідомі вкрали з могили гранітну плиту.

Про це повідомив Володимир-Волинське відділення внук померлого, пише Володимир Медіа.

Чоловік прийшов на могилу діда і побачив пошкоджений надгробок.

Збитки становлять 3 тисячі гривень.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: крадіжка, Волинь
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