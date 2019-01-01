Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9.30-17.00с.Заставне вул.Прибузька 42-662. 9.30-17.00с.Волиця Колона вул.Центральна 1-273. 10:00-17:00 заправка ФОП Іванчук,Аптека с.Павлівка вул.Незалежності 36-47,1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 09:30 – 17:00 с. Малий Обзир, вул.Центральна2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-189 9:00 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В.ФОП Кузьміна І.М. м. Камінь-Каширськийвул. Комарова, пров. Комарова, вул.Ватутіна1 КТП-553 с.Борохів 8:00-17:00КТП-553с. ПрилуцькПАТ"Укртрансгаз" КТП-553 553с. Прилуцьквул.Квітнева,вул.Молодіжна вул.Лісовавул.Лісна вул.ЗалізничнаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00 Дитсадок №36, Школа №14,1 КТП-8 10:00-16:00 с.Усичі вул.Польова, Козацька1 пл-10 л 52-02 до лр-143 9:00 – 17:00сільрадаЦеркваМагазин с.Нудижес.НудижеВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3, КТП-68 08:00-19:00 м.Нововолинськвул.Дорожнавул.Промисловавул.Енергетичнавул.Луцькавул.Будівельна1 КТП-4для ремонту обладнання 10:00-16:00 с.Видраниця.2 ПЛ -04кв.л-1.2.КТП-375 для чистки траси. 09:30-16:00 с.Заболоття.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)14 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір, ФАП, магазин, ГРП с.Незвір вул. Будівельників, Набережна, Новоселів1 КТП-113 10:00 – 17:00 с Стара Гута вул Поліська Зелена2 ПЛ-10кВ Л-48-04 10:00 – 17:00 ПП Шух,Школа,Український мобільний звязок,ФАП,АТС с Мизово вул Незвлежності Корея Б Хмельницького Молодіжна Привокзальна Смаля 8березня.1. 09:00-16:30ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин2 ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин3 ПЛ-10кВ Л-24-02 відЗТП-275 до КТП-175КТП-274КТП-177КТП-312КТП-176КТП-175 09:00-15:30Н.Двірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, клуб, водокачка, пошта, АТС, ФАП, ФОП Шклярук, Масбк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва4. 09:00-16:30Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків