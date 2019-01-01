Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Іваничівський район
1. 9.30-17.00
с.Заставне вул.Прибузька 42-66
2. 9.30-17.00
с.Волиця Колона вул.Центральна 1-27
3. 10:00-17:00 заправка ФОП Іванчук,Аптека с.Павлівка вул.Незалежності 36-47,
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 09:30 – 17:00 с. Малий Обзир, вул.Центральна
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-189 9:00 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В.
ФОП Кузьміна І.М. м. Камінь-Каширський
вул. Комарова, пров. Комарова, вул.Ватутіна
Ківерцівський район
1 КТП-553 с.Борохів 8:00-17:00
КТП-553с. Прилуцьк
ПАТ"Укртрансгаз" КТП-553 553с. Прилуцьк
вул.Квітнева,вул.Молодіжна вул.Лісова
вул.Лісна вул.Залізнична
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 Дитсадок №36, Школа №14,
Луцький район
1 КТП-8 10:00-16:00 с.Усичі вул.Польова, Козацька
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 52-02 до лр-143 9:00 – 17:00
сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже
с.Нудиже
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3, КТП-68 08:00-19:00 м.Нововолинськ
вул.Дорожна
вул.Промислова
вул.Енергетична
вул.Луцька
вул.Будівельна
Ратнівський район
1 КТП-4
для ремонту обладнання 10:00-16:00 с.Видраниця.
2 ПЛ -04кв.л-1.2.КТП-375 для чистки траси. 09:30-16:00 с.Заболоття.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
14 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір, ФАП, магазин, ГРП с.Незвір вул. Будівельників, Набережна, Новоселів
Старовижівський район
1 КТП-113 10:00 – 17:00 с Стара Гута вул Поліська Зелена
2 ПЛ-10кВ Л-48-04 10:00 – 17:00 ПП Шух,Школа,Український мобільний звязок,ФАП,АТС с Мизово вул Незвлежності Корея Б Хмельницького Молодіжна Привокзальна Смаля 8березня.
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
3 ПЛ-10кВ Л-24-02 від
ЗТП-275 до КТП-175
КТП-274
КТП-177
КТП-312
КТП-176
КТП-175 09:00-15:30
Н.Двірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, клуб, водокачка, пошта, АТС, ФАП, ФОП Шклярук, Масбк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва
4. 09:00-16:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків
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Іваничівський район
1. 9.30-17.00
с.Заставне вул.Прибузька 42-66
2. 9.30-17.00
с.Волиця Колона вул.Центральна 1-27
3. 10:00-17:00 заправка ФОП Іванчук,Аптека с.Павлівка вул.Незалежності 36-47,
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-164 09:30 – 17:00 с. Малий Обзир, вул.Центральна
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-189 9:00 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В.
ФОП Кузьміна І.М. м. Камінь-Каширський
вул. Комарова, пров. Комарова, вул.Ватутіна
Ківерцівський район
1 КТП-553 с.Борохів 8:00-17:00
КТП-553с. Прилуцьк
ПАТ"Укртрансгаз" КТП-553 553с. Прилуцьк
вул.Квітнева,вул.Молодіжна вул.Лісова
вул.Лісна вул.Залізнична
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 Дитсадок №36, Школа №14,
Луцький район
1 КТП-8 10:00-16:00 с.Усичі вул.Польова, Козацька
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 52-02 до лр-143 9:00 – 17:00
сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже
с.Нудиже
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3, КТП-68 08:00-19:00 м.Нововолинськ
вул.Дорожна
вул.Промислова
вул.Енергетична
вул.Луцька
вул.Будівельна
Ратнівський район
1 КТП-4
для ремонту обладнання 10:00-16:00 с.Видраниця.
2 ПЛ -04кв.л-1.2.КТП-375 для чистки траси. 09:30-16:00 с.Заболоття.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
14 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір, ФАП, магазин, ГРП с.Незвір вул. Будівельників, Набережна, Новоселів
Старовижівський район
1 КТП-113 10:00 – 17:00 с Стара Гута вул Поліська Зелена
2 ПЛ-10кВ Л-48-04 10:00 – 17:00 ПП Шух,Школа,Український мобільний звязок,ФАП,АТС с Мизово вул Незвлежності Корея Б Хмельницького Молодіжна Привокзальна Смаля 8березня.
Турійський район
1. 09:00-16:30
ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, ФАП, Романюк Л.Б.- магазин с.Крать, Овлочин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
3 ПЛ-10кВ Л-24-02 від
ЗТП-275 до КТП-175
КТП-274
КТП-177
КТП-312
КТП-176
КТП-175 09:00-15:30
Н.Двірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, клуб, водокачка, пошта, АТС, ФАП, ФОП Шклярук, Масбк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва
4. 09:00-16:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць – Здрок І.М. – майстерня, ПМК- госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків
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