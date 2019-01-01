Поліція озвучила деталі щодо підпалу кабінету сільського голови на Волині

У поліції прокоментували підпал. З приводу цього відкрили кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції ВолиніІнформують, що у понеділок, 17 червня, ввечері до поліції надійшло повідомлення від сільського голови села Нуйно Камінь-Каширського району про те, що в приміщенні сільської ради виявлено сліди підпалу.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що в період з п’ятниці, 14 червня, по вечір понеділка, 17 червня, невідома особа розбила вікно в кабінеті сільського голови та здійснила підпал.Внаслідок пожежі пошкоджено стіни, стеля та частково меблі. Документація не постраждала. Загорання припинилось самостійно, ніхто з людей не постраждав.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліцейські проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.