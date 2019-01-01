Ректор КНУ звільнив Портнова на вимогу студентів
Сьогодні, 03:17
Ректор КНУ Леонід Губерський таки приїхав в Київський національний університет ім. Шевченка на вимогу студентів та розірвав угоду з колишнім радником Януковича Андрієм Портновим, - повідомляє «Українська правда».
Про це стало відомо зі сторінки депутатки "Народного фронту" Вікторії Сюмар у Facebook.
Губерський розірвав угоду з Андрієм Портновим, підписавши відповідне рішення.
При цьому сам Портнов спокійно поставився до свого відсторонення від викладацької діяльності в університеті.
"Скасували наказ про моє призначення в університет. Спокійно приймаю це рішення і продовжую займатися Порошенко", - відзначив одіозний політик.
Нагадаємо, 20 червня о 18:30 студенти розпочали акцію біля червоного корпусу університету Шевченка. Згодом вони влаштували сидячий протест під кабінетом ректора і, коли дізналися що той не приїде, вирішили ночувати в стінах університету.
Раніше через повернення Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету висунули дві вимоги: скасування наказу про працевлаштування Портнова та публічне вибачення від ректора КНУ Леоніда Губерського за призначення Портнова.
Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ 19 червня.
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Про це стало відомо зі сторінки депутатки "Народного фронту" Вікторії Сюмар у Facebook.
Губерський розірвав угоду з Андрієм Портновим, підписавши відповідне рішення.
При цьому сам Портнов спокійно поставився до свого відсторонення від викладацької діяльності в університеті.
"Скасували наказ про моє призначення в університет. Спокійно приймаю це рішення і продовжую займатися Порошенко", - відзначив одіозний політик.
Нагадаємо, 20 червня о 18:30 студенти розпочали акцію біля червоного корпусу університету Шевченка. Згодом вони влаштували сидячий протест під кабінетом ректора і, коли дізналися що той не приїде, вирішили ночувати в стінах університету.
Раніше через повернення Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету висунули дві вимоги: скасування наказу про працевлаштування Портнова та публічне вибачення від ректора КНУ Леоніда Губерського за призначення Портнова.
Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ 19 червня.
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