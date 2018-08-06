У волинському селі може з'явитись ЦНАП





Оваднівська сільська рада вже оголосила відкриті торги на переобладнання та реконструкцію в ЦНАП приміщення ательє «Новинка» на вулиці Травневій, 13, – пишуть



Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Своєю чергою, аукціон має розпочатися 1 липня.



Очікувана вартість робіт становить 3 404 452 гривні.



Мова йде про заміну покрівлі, перекриття, облаштування перегородок, стін, заміну вікон, дверей, підлоги, внутрішнє опорядження, зовнішнє оздоблення, внутрішні сантехнічні роботи, влаштування електроосвітлення та електрообладнання, пожежної сигналізації, блискавкозахисту, проведення зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, розміщення лави та урни для сміття.



Приміщення мають підготувати до кінця поточного року.

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