Люди чекали 30 років: на одній із вулиць Луцька відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:06
В обласному центрі Волині відремонтували дорогу на вулиці Липовецькій. Про це у Facebook написала місцева жителька Юлія Дерев`янчук.
«Тепер у колишній здоровенній калюжі можна стояти навіть у дощ, а по дорозі, яка була суцільним болотом, можна спокійно ходити. З появою дороги з’явились і нові проблеми - по ній стали швидко їздити автомобілі, але вірю, що щось придумаємо. Все своє свідоме життя мріяла про цю дорогу», - йдеться у дописі жінки.
В коментарях під дописом користувачі повідомляють, що дорога на цій вулиці не ремонтувалася 30 років.
Також Юлія Дерев`янчук виклала для порівняння фото вулиці до ремонту дороги і після.
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«Тепер у колишній здоровенній калюжі можна стояти навіть у дощ, а по дорозі, яка була суцільним болотом, можна спокійно ходити. З появою дороги з’явились і нові проблеми - по ній стали швидко їздити автомобілі, але вірю, що щось придумаємо. Все своє свідоме життя мріяла про цю дорогу», - йдеться у дописі жінки.
В коментарях під дописом користувачі повідомляють, що дорога на цій вулиці не ремонтувалася 30 років.
Також Юлія Дерев`янчук виклала для порівняння фото вулиці до ремонту дороги і після.
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