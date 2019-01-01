Люди чекали 30 років: на одній із вулиць Луцька відремонтували дорогу. ФОТО

В обласному центрі Волині відремонтували дорогу на вулиці Липовецькій. Про це у Facebook написала місцева жителька«Тепер у колишній здоровенній калюжі можна стояти навіть у дощ, а по дорозі, яка була суцільним болотом, можна спокійно ходити. З появою дороги з’явились і нові проблеми - по ній стали швидко їздити автомобілі, але вірю, що щось придумаємо. Все своє свідоме життя мріяла про цю дорогу», - йдеться у дописі жінки.В коментарях під дописом користувачі повідомляють, що дорога на цій вулиці не ремонтувалася 30 років.Також Юлія Дерев`янчук виклала для порівняння фото вулиці до ремонту дороги і після.