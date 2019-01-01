Люди вистрибували на ходу: під Дніпром загорілась електричка. ВІДЕО





Інцидент трапився близько 5:40 ранку 22 червня, - пише



У прес-службі "Укрзалізниці" наголосили, що через інцидент довелося зробити вимушену зупинку. На щастя, ніхто не постраждав.



"Пасажирів поїзда доправлено до місць призначення підмінним рухомим складом. Наразі триває розслідування інциденту. Укрзалізниця просить вибачення з незручності", - йдеться у повідомленні.



Опублікували у мережі і відео з місця події. На ньому видно язики полум’я на даху принаймні двох вагонів. Також журналісти повідомили, що через інцидент люди перелякалися і вистрибували з вагонів.



"Все тріщало і блищало, ділянка електролінії вигорів повністю. Швидко приїхали три пожежні машини, дві швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна... Стрибати було високо і на каміння", - наводить "Інформатор" слова очевидиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перегоні Сухачівка – Запоріжжя-Кам’янське через обрив контактного проводу загорілася приміська електричка Дніпро – П’ятихатки.Інцидент трапився близько 5:40 ранку 22 червня, - пише ТСН У прес-службі "Укрзалізниці" наголосили, що через інцидент довелося зробити вимушену зупинку. На щастя, ніхто не постраждав."Пасажирів поїзда доправлено до місць призначення підмінним рухомим складом. Наразі триває розслідування інциденту. Укрзалізниця просить вибачення з незручності", - йдеться у повідомленні.Опублікували у мережі і відео з місця події. На ньому видно язики полум’я на даху принаймні двох вагонів. Також журналісти повідомили, що через інцидент люди перелякалися і вистрибували з вагонів."Все тріщало і блищало, ділянка електролінії вигорів повністю. Швидко приїхали три пожежні машини, дві швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна... Стрибати було високо і на каміння", - наводить "Інформатор" слова очевидиці.

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