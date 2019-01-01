вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Люди вистрибували на ходу: під Дніпром загорілась електричка. ВІДЕО

Люди вистрибували на ходу: під Дніпром загорілась електричка. ВІДЕО
На перегоні Сухачівка – Запоріжжя-Кам’янське через обрив контактного проводу загорілася приміська електричка Дніпро – П’ятихатки.

Інцидент трапився близько 5:40 ранку 22 червня, - пише ТСН.

У прес-службі "Укрзалізниці" наголосили, що через інцидент довелося зробити вимушену зупинку. На щастя, ніхто не постраждав.

"Пасажирів поїзда доправлено до місць призначення підмінним рухомим складом. Наразі триває розслідування інциденту. Укрзалізниця просить вибачення з незручності", - йдеться у повідомленні.

Опублікували у мережі і відео з місця події. На ньому видно язики полум’я на даху принаймні двох вагонів. Також журналісти повідомили, що через інцидент люди перелякалися і вистрибували з вагонів.

"Все тріщало і блищало, ділянка електролінії вигорів повністю. Швидко приїхали три пожежні машини, дві швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна... Стрибати було високо і на каміння", - наводить "Інформатор" слова очевидиці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електричка, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили валютника
Сьогодні, 20:46
У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС
Сьогодні, 20:15
Люди вистрибували на ходу: під Дніпром загорілась електричка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
На волинській трасі невідомі вкрали опори дорожніх знаків
Сьогодні, 19:03
До Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 18:36
Схожі новини
Волинян закликають не гратися з вогнем поблизу електроустановок Волинян закликають не гратися з вогнем поблизу електроустановок
20 червень, 19:43
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
20 червень, 01:25
У волинському селі горів будинок У волинському селі горів будинок
19 червень, 10:46
На Волині – масові пожежі сухої трави На Волині – масові пожежі сухої трави
18 червень, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили валютника
Сьогодні, 20:46
 0
У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС
Сьогодні, 20:15
 0
Люди вистрибували на ходу: під Дніпром загорілась електричка. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
На волинській трасі невідомі вкрали опори дорожніх знаків
Сьогодні, 19:03
 0
До Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 18:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿