У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО





Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомляють у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook.



"Так хотілося в ту хвилину жити, коли неможливо було вийти. а всередині - море диму і паніка", - повідомляє одна з пасажирок маршрутки Юлія.



За її словами, двері ззаду аварійною кнопкою відкрив пасажир автобуса, передні ж - водій. У результаті події ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час руху задимілася маршрутка №22.Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомляють у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook."Так хотілося в ту хвилину жити, коли неможливо було вийти. а всередині - море диму і паніка", - повідомляє одна з пасажирок маршрутки Юлія.За її словами, двері ззаду аварійною кнопкою відкрив пасажир автобуса, передні ж - водій. У результаті події ніхто не постраждав.

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