У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО
Сьогодні, 13:34
У Луцьку під час руху задимілася маршрутка №22.
Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомляють у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook.
"Так хотілося в ту хвилину жити, коли неможливо було вийти. а всередині - море диму і паніка", - повідомляє одна з пасажирок маршрутки Юлія.
За її словами, двері ззаду аварійною кнопкою відкрив пасажир автобуса, передні ж - водій. У результаті події ніхто не постраждав.
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Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомляють у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook.
"Так хотілося в ту хвилину жити, коли неможливо було вийти. а всередині - море диму і паніка", - повідомляє одна з пасажирок маршрутки Юлія.
За її словами, двері ззаду аварійною кнопкою відкрив пасажир автобуса, передні ж - водій. У результаті події ніхто не постраждав.
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Коментарі 1
Це жах. Що з транспортом робиться. Влада, зверніть увагу.
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