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У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО

У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО
У Луцьку під час руху задимілася маршрутка №22.

Інцидент трапився сьогодні, 23 червня, повідомляють у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook.

"Так хотілося в ту хвилину жити, коли неможливо було вийти. а всередині - море диму і паніка", - повідомляє одна з пасажирок маршрутки Юлія.

За її словами, двері ззаду аварійною кнопкою відкрив пасажир автобуса, передні ж - водій. У результаті події ніхто не постраждав.
У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО


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Теги: маршрутки, Луцьк
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Коментарі 1
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Це жах. Що з транспортом робиться. Влада, зверніть увагу.
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