У Ковелі в одній із квартир спалахнули двері





Про це доповіла на щотижневій нараді в мерії Ковеля головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксана Козакевич, - пише



Також вчора, 23 червня, пожежно-рятувальна служба міста виїжджала на гасіння вогню на вулицю Театральна, 37 б. Там спалахнули двері однієї із квартир. Причини пожежі встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сьогодні, 24 червня, на вулиці Сухомлинського, 3 трапилася пожежа. Там горіла господарська будівля.Про це доповіла на щотижневій нараді в мерії Ковеля головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому, - пише ПроКовель Також вчора, 23 червня, пожежно-рятувальна служба міста виїжджала на гасіння вогню на вулицю Театральна, 37 б. Там спалахнули двері однієї із квартир. Причини пожежі встановлюються.

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