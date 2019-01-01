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У Ковелі в одній із квартир спалахнули двері

У Ковелі в одній із квартир спалахнули двері
У Ковелі сьогодні, 24 червня, на вулиці Сухомлинського, 3 трапилася пожежа. Там горіла господарська будівля.

Про це доповіла на щотижневій нараді в мерії Ковеля головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксана Козакевич, - пише ПроКовель.

Також вчора, 23 червня, пожежно-рятувальна служба міста виїжджала на гасіння вогню на вулицю Театральна, 37 б. Там спалахнули двері однієї із квартир. Причини пожежі встановлюються.

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Теги: Ковель, пожежа
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