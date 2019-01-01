У місті на Волині власник кафе втритул до вікон гуртожитку поставив біотуалет
Сьогодні, 12:22
У Ковелі на вулиці Театральній власник харчового закладу «Млин» встановив біотуалет, який заважає місцевим жителям.
Поруч є квітковий ринок і магазин «Явір». Але, як запевнили мешканців будинку, біотуалет належить саме власнику «Млина». Біотуалет там стоїть давно, однак до цього стояв в іншому місці. Зараз же його підсунули під самий балкон на відстань двох метрів від будинку №6, - пише Район.Ковель.
Весь сморід від туалету йде жителям через балкон у коридор і у квартири, а ще овіює випраний одяг, який сушиться на балконі. Під час спеки актуальність проблеми зростає в кілька разів. Зазначається, що балкон є єдиним місцем, де жителі лівого крила будинку (це гуртожиток) мають змогу сушити одяг.
«Ми – жильці будинку неодноразово підходили до продавців, що торгують у «Млині» і просили переказати власнику, щоб туалет прибрати десь в інше місце. У відповідь: то «його нема», то «добре, ми передамо» або «то не через туалет запах, то вночі підлітки приходять і там на території гадять»...і т.д». Загалом, вже близько трьох тижнів на наші звернення ніхто і оком не моргнув, а нас все відфутболюють. На прохання надати нам номер телефону власника, щоб жильці будинку Театральна №6 могли в особистому порядку переказати власнику суть проблеми, нам було відмовлено», – розповідає про проблему житель будинку Анатолій.
Мешканці будинку вже отримали юридичну консультацію з цього питання і написали скаргу на ім'я міського голови. Також додали підписи мешканців у кількості 15 чоловік та фото-докази. Це все занесли у міську раду, де людям пообіцяли впродовж місяця дати відповідь на проблему.
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Поруч є квітковий ринок і магазин «Явір». Але, як запевнили мешканців будинку, біотуалет належить саме власнику «Млина». Біотуалет там стоїть давно, однак до цього стояв в іншому місці. Зараз же його підсунули під самий балкон на відстань двох метрів від будинку №6, - пише Район.Ковель.
Весь сморід від туалету йде жителям через балкон у коридор і у квартири, а ще овіює випраний одяг, який сушиться на балконі. Під час спеки актуальність проблеми зростає в кілька разів. Зазначається, що балкон є єдиним місцем, де жителі лівого крила будинку (це гуртожиток) мають змогу сушити одяг.
«Ми – жильці будинку неодноразово підходили до продавців, що торгують у «Млині» і просили переказати власнику, щоб туалет прибрати десь в інше місце. У відповідь: то «його нема», то «добре, ми передамо» або «то не через туалет запах, то вночі підлітки приходять і там на території гадять»...і т.д». Загалом, вже близько трьох тижнів на наші звернення ніхто і оком не моргнув, а нас все відфутболюють. На прохання надати нам номер телефону власника, щоб жильці будинку Театральна №6 могли в особистому порядку переказати власнику суть проблеми, нам було відмовлено», – розповідає про проблему житель будинку Анатолій.
Мешканці будинку вже отримали юридичну консультацію з цього питання і написали скаргу на ім'я міського голови. Також додали підписи мешканців у кількості 15 чоловік та фото-докази. Це все занесли у міську раду, де людям пообіцяли впродовж місяця дати відповідь на проблему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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