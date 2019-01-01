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У місті на Волині власник кафе втритул до вікон гуртожитку поставив біотуалет

У місті на Волині власник кафе втритул до вікон гуртожитку поставив біотуалет
У Ковелі на вулиці Театральній власник харчового закладу «Млин» встановив біотуалет, який заважає місцевим жителям.

Поруч є квітковий ринок і магазин «Явір». Але, як запевнили мешканців будинку, біотуалет належить саме власнику «Млина». Біотуалет там стоїть давно, однак до цього стояв в іншому місці. Зараз же його підсунули під самий балкон на відстань двох метрів від будинку №6, - пише Район.Ковель.

Весь сморід від туалету йде жителям через балкон у коридор і у квартири, а ще овіює випраний одяг, який сушиться на балконі. Під час спеки актуальність проблеми зростає в кілька разів. Зазначається, що балкон є єдиним місцем, де жителі лівого крила будинку (це гуртожиток) мають змогу сушити одяг.

«Ми – жильці будинку неодноразово підходили до продавців, що торгують у «Млині» і просили переказати власнику, щоб туалет прибрати десь в інше місце. У відповідь: то «його нема», то «добре, ми передамо» або «то не через туалет запах, то вночі підлітки приходять і там на території гадять»...і т.д». Загалом, вже близько трьох тижнів на наші звернення ніхто і оком не моргнув, а нас все відфутболюють. На прохання надати нам номер телефону власника, щоб жильці будинку Театральна №6 могли в особистому порядку переказати власнику суть проблеми, нам було відмовлено», – розповідає про проблему житель будинку Анатолій.

Мешканці будинку вже отримали юридичну консультацію з цього питання і написали скаргу на ім'я міського голови. Також додали підписи мешканців у кількості 15 чоловік та фото-докази. Це все занесли у міську раду, де людям пообіцяли впродовж місяця дати відповідь на проблему.


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Теги: біотуалет, гуртожиток
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