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У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю Mercedes та Audi.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

ДТП сталася на розі вулиць Глущець-Паркової. Зіткнулись автомобілі Audi та вантажний бус Mercedes.

Зазначають, що через ДТП по вулиці Глушець був ускладнений рух. Обидві машини зазнали незначних механічних ушкоджень.

На місці працює патрульна поліція. Деталі згодом.

У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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