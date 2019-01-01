У Луцьку зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



ДТП сталася на розі вулиць Глущець-Паркової. Зіткнулись автомобілі Audi та вантажний бус Mercedes.



Зазначають, що через ДТП по вулиці Глушець був ускладнений рух. Обидві машини зазнали незначних механічних ушкоджень.



На місці працює патрульна поліція. Деталі згодом.





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