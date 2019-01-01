На Волині двоє немовлят захворіли на кір
Сьогодні, 13:53
У Володимир-Волинському ТМО за вихідні зафіксували три випадки захворювань на кір.
Про це 25-го червня розповіла Катерина Чубок, головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», - пише Буг.
“Ми маємо два випадки захворювань на кір у дітей до року. Третій хворий – це дитина старшого віку. Двоє – мешканці Володимир-Волинського району і один з міста”, – повідомила Чубок.
З початку року у Володимир-Волинському ТМО зафіксували понад 120 випадків захворювань на кір.
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Про це 25-го червня розповіла Катерина Чубок, головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», - пише Буг.
“Ми маємо два випадки захворювань на кір у дітей до року. Третій хворий – це дитина старшого віку. Двоє – мешканці Володимир-Волинського району і один з міста”, – повідомила Чубок.
З початку року у Володимир-Волинському ТМО зафіксували понад 120 випадків захворювань на кір.
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