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На Волині двоє немовлят захворіли на кір

На Волині двоє немовлят захворіли на кір
У Володимир-Волинському ТМО за вихідні зафіксували три випадки захворювань на кір.

Про це 25-го червня розповіла Катерина Чубок, головний лікар комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», - пише Буг.

“Ми маємо два випадки захворювань на кір у дітей до року. Третій хворий – це дитина старшого віку. Двоє – мешканці Володимир-Волинського району і один з міста”, – повідомила Чубок.

З початку року у Володимир-Волинському ТМО зафіксували понад 120 випадків захворювань на кір.

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Теги: немовлята, кір
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