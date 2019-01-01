На ремонт волинської дороги виділили три мільйони євро
Сьогодні, 15:37
На ремонт дороги від Володимира-Волинського до Устилуга витратять три мільйони євро.
У цей відрізок дороги також включена міська вулиця Устилузька, – розповів під час брифінгу міський голова Петро Саганюк 25 червня, передає БУГ.
Керівник міста додав, що днями зустрічався із Анатолієм Посполітаком, начальником Служби автомобільних доріг у Волинській області та обговорив деталі робіт по цій трасі.
«Роботи буде вести польська фірма і, думаю, в цьому році вони розпочнуться», – наголосив Саганюк.
Керівник міста додав, що будуть вимагати врахувати облаштування «карманів» для зупинки транспорту та з’їздів.
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У цей відрізок дороги також включена міська вулиця Устилузька, – розповів під час брифінгу міський голова Петро Саганюк 25 червня, передає БУГ.
Керівник міста додав, що днями зустрічався із Анатолієм Посполітаком, начальником Служби автомобільних доріг у Волинській області та обговорив деталі робіт по цій трасі.
«Роботи буде вести польська фірма і, думаю, в цьому році вони розпочнуться», – наголосив Саганюк.
Керівник міста додав, що будуть вимагати врахувати облаштування «карманів» для зупинки транспорту та з’їздів.
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