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На ремонт волинської дороги виділили три мільйони євро

На ремонт волинської дороги виділили три мільйони євро
На ремонт дороги від Володимира-Волинського до Устилуга витратять три мільйони євро.

У цей відрізок дороги також включена міська вулиця Устилузька, – розповів під час брифінгу міський голова Петро Саганюк 25 червня, передає БУГ.

Керівник міста додав, що днями зустрічався із Анатолієм Посполітаком, начальником Служби автомобільних доріг у Волинській області та обговорив деталі робіт по цій трасі.

«Роботи буде вести польська фірма і, думаю, в цьому році вони розпочнуться», – наголосив Саганюк.

Керівник міста додав, що будуть вимагати врахувати облаштування «карманів» для зупинки транспорту та з’їздів.

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Теги: ремонт, дорога, Волинь
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