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Луцький зоопарк потребує коштів на будівництво вольєру для лисиць: закликають долучитись

Луцький зоопарк потребує коштів на будівництво вольєру для лисиць: закликають долучитись
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на будівництво вольєру для лисиць.

Про це йдеться на сторінці луцького зоопарку у facebook.

Розповідають, що на початку року у колекції звиринцю було чотири такі тваринки. Станом на сьогодні їх 14. У кожного – власний сумна історія потрапляння до зоопарку. Трьох малят, викуплених небайдужої Катериною Миронюк від жахливої перспективи бути «тренажером» для мисливських собак, привезли з Ковеля. Шістьох руденьких знайшли у закинутій будівлі неподалік Луцька, яку мали зносити.

Одна тваринка потрапила до зопарку у травмованому стані – мала опіки через спалювання сухостоїв у Ківерцівському районі.

Однак, лисиць треба забезпечити комфортне утримання відповідно до вимог, бо усі вольєри заселені. І нове помешкання необхідно побудувати якнайшвидше, а це – у межах 150 тисяч гривень.

"...З огляду на те, що джерелом прибутку в зоопарку є продаж квитків (дорослий – 60 грн, дитячий – 40грн), а коштів ми потребуємо і на корми, і на комунпослуги, і на заробітні плати, сума для нас – велика. А ще варто уточнити: у наших планах на рік фіксували побудову за зароблені кошти вольєрів для інших мешканців зоопарку, які, так би мовити, теж перебувають у черзі на поліпшення житлових умов", - йдеться у повідомлені.

Отож, просять усіх, кому небайдужа доля врятованих лисиць, долучитися до збору коштів на вольєр для цих тварин.

Реквізити для благодійників:

Наш розрахунковий рахунок №26003055404511 в КБ «Приватбанк», МФО 303440. Перекази робіть з приміткою: «На вольєр для лисиць».

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Теги: лисиці, зоопарк, Луцьк
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