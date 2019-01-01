вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 26 червня

Курс валют у Луцьку на 26 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.036, а продаж - 26.372.

Євро при купівлі становить - 29.431, продажу - 29.993.

Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.614, продаж - 7.114.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:19
У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:00
Виїхав на зустрічну: на Хмельниччині сталась смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 08:52
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 25 червня Курс валют у Луцьку на 25 червня
25 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 24 червня Курс валют у Луцьку на 24 червня
24 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 21 червня Курс валют у Луцьку на 21 червня
21 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 20 червня Курс валют у Луцьку на 20 червня
20 червень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 09:39
 0
На Волині жіночий монастир стане чоловічим
Сьогодні, 09:34
 0
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:31
 0
26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:19
 0
У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України
Сьогодні, 09:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿