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У Луцьку дали 50 тисяч премії за невдалі проекти облаштування Старого ринку

У Луцьку дали 50 тисяч премії за невдалі проекти облаштування Старого ринку
У Луцьку розподілять 50 тисяч між учасниками, що посіли третє місце у конкурсі на кращу концепцію облаштування Старого ринку.

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук зауважив, що з бюджету виділяють 50 тисяч гривень учасникам конкурсу на облаштування Старого ринку.

Однак він нагадав, що переможців у конкурсі не було, адже всі проекти члени журі визнали невдалими.

«Там немає переможців, але є троє людей, які розділили премію третього місця. Це для того, щоб залучити до роботи інших, а також у кожній з робіт було що взяти», - сказав заступник мера Костянтин Петрочук.

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Теги: Старий ринок, премія
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